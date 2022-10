Miroslav Šeparović upozorava: Nezamislivo je da idemo na izbore bez promjene izbornih jedinica! To će biti neustavno

Ustavni sud uskoro bi mogao novim upozorenjem reagirati na nevoljkost Vlade i parlamentarne većine da pristupi zakonskim izmjenama koje bi otklonile nejednakost u težini glasa koji na parlamentarnim izborima imaju birači u različitim izbornim jedinicama. Potvrdio nam je to jučer Miroslav Šeparović, predsjednik Ustavnog suda, koji kaže kako se na tom predmetu već radi, no nije mogao precizirati kada će se on točno naći na sjednici Ustavnog suda.



Ističe kako mu je nezamislivo da bi se još jedni izbori mogli provesti bez promjene izbornih jedinica jer bi to utjecalo na njihovu ustavnost. Podsjetimo, Ustavni sud je još 2010. godine upozorio Sabor da izborne jedinice krše zakonski zahtjev po kojemu u broju birača ne bi smjele odstupati više od pet posto od prosjeka.