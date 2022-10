Najdrastičniji bojkot dosad: Milanović nije pozvan na obljetnicu oslobođenja juga Hrvatske!?

Još se nisu stišale reakcije na činjenicu da je Vlada mimo znanja predsjednika države odlučila da bi se ukrajinski vojnici mogli obučavati na teritoriju Hrvatske, a već je na vidiku novi sukob između dvaju političkih brda. Ovaj put riječ je o velikom, jubilarnom obilježavanju 30. obljetnice oslobođenja juga Hrvatske, na koju predsjednik države Zoran Milanović nije pozvan.

Potvrdili su nam to i u Uredu predsjednika gdje do danas, dan prije samog početka obilježavanja te velike obljetnice, poziv nije stigao. Što znači da su organizatori, a riječ je o Dubrovačko-neretvanskoj županiji i Gradu Dubrovniku te općinama Konavle, Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje i Ston, doista odlučili oslobođenje juga Hrvatske, u kojemu je poginulo čak 465 branitelja, obilježiti bez vrhovnog zapovjednika. Pa čak i unatoč tome što je na tu obljetnicu pozvana i vojska jer je u sklopu dvodnevnog programa obilježavanja 30. obljetnice oslobođenja u subotu predviđen nastup akrobatske grupe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Krila Oluje, ali i predstavljanje Počasno-zaštitne bojne kojoj je jedna od zadaća zaštita i osiguranje vrhovnog zapovjednika.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Vojska u programu

Kako županiju i grad Dubrovnik te sve općine organizatore obljetnice vode HDZ-ovi dužnosnici, nameće se i pitanje je li ignoriranje predsjednika namjerno i je li to ispunjenje želje premijera Andreja Plenkovića koji je još u travnju, motiviran Milanovićevom izjavom da je Vlada korumpirana, da su u HDZ-u banditi te da je Plenković "udbaški gojenac", najavio da će Vlada bojkotirati Milanovića.

Isto pitanje postavili smo i PR službi Dubrovačko-neretvanske županije, kao i pitanje zašto među uzvanicima nema predsjednika države, ali do zaključenja broja odgovor nam nije stigao.

U MORH-u su nam pak odgovorili kako Ministarstvo nije organizator i kako nisu slali pozive za obljetnicu, ali i kako pripadnici vojske na obljetnici pružaju potporu na zahtjeve iz Ministarstva branitelja, Općine Konavle, Udruge veterana Hrvatske ratne mornarice i Udruge dragovoljaca Domovinskog rata HRM-a 1991. Ističu i kako je sukladno Zakonu o obrani pružanje te potpore odlukom je odobrio ministar obrane, nakon pozitivnog očitovanja načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH koji svojom zapovijedi osigurava provedbu te odluke.

Da je očito riječ o namjernom ignoriranju predsjednika upućuje i činjenica da je prije deset godina, u povodu 20. obljetnice oslobođenja juga Hrvatske, sudjelovao predsjednik države Ivo Josipović, a pet godina kasnije, u povodu 25. obljetnice, tadašnja predsjednica države i vrhovna zapovjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Predsjednik saborskog Odbora za obranu Franko Vidović kaže da je skandalozno što predsjednik na obljetnicu nije pozvan jer takva pozivnica ne znači odavanje počasti Milanoviću, nego instituciji predsjednika.

– To je skandal jer pokazuje nepoštivanje institucije predsjednika, koji ima neusporedivo veći legitimitet od bilo kojeg ministra i mislim da je to jako loša poruka – kaže Vidović, koji također nije pozvan na obljetnicu iako je na čelu saborskog Odbora za obranu, ali dodaje da ga to ne iznenađuje previše jer su se u Odboru svi opozicijski članovi već navikli da ih se rijetko ili gotovo uopće ne poziva na slična događanja iza kojih, primjerice, stoji Ministarstvo obrane.

– Mislim da je posljednji događaj u organizaciji MORH-a na kojem sam bio bila vojna vježba u Slunju prije otprilike dvije godine – kaže Vidović.

Najdrastičniji bojkot

Najnoviji primjer bojkotiranja predsjednika Milanovića vjerojatno je najdrastičniji dosad jer je nepozivanje predsjednika na obljetnicu oslobođenja juga Hrvatske isto kao da ga se ne pozove na obljetnice vojno-redarstvenih operacija Oluje i Bljeska. Bivši zapovjednik obrane Dubrovnika general Veselko Gabričević za Večernji list kaže da ne zna tko je dogovarao protokol te ističe da je predsjednik države njegov vrhovni zapovjednik i da bi on uvijek izvršavao zapovijedi svoga vrhovnog zapovjednika, bez obzira na to kako se on zvao i prezivao i iz koje stranke bio. Za operaciju oslobođenja juga Hrvatske Gabričević kaže da ima golem, možda i najveći značaj jer je bila podloga za sve što se kasnije dogodilo, od Maslenice i Bljeska do Oluje.

Video: Milanović preko noći postao zvijezda ruskih naslovnica: 'Predsjednik Hrvatske kritizirao je ideju o obuci ukrajinske vojske'