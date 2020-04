Plenković: 'Mom prijatelju, želim brz oporavak'

Premijer Andrej Plenković na twitteru je komentirao vijest o pogoršanju zdravstvenog stanja britanskog premijera Borisa Johnsona, koji je večeras prebačen na intezivnu njegu nakon što su mu se pogoršali simptomi zaraze koronavirusom.

Mom prijatelju Borisu Johnsonu želim brz oporavak, poručio je na Twitteru Plenković.

- Svi se nadamo da će se brzo oporaviti. Stojimo jedni uz druge, ujedinjeni u borbi protiv COVID-19 i u odlučnosti da zaštitimo zdravlje naših građana - istaknuo je Plenković.

I wish a quick recovery to my friend @BorisJohnson. We all hope he recovers soon. We stand together and united in our fight against the #COVID19 and our resolve to protect the health of our citizens. pic.twitter.com/AyimOs2oZo