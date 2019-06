Plenković: Ne bojim se odluke Povjerenstva. Konstatirali su da nema sukoba interesa

Premijer Andrej Plenković u Zadru je novinarima odgovarao na aktualna politička pitanja. Danas je vladajuća većina na Odboru za Ustav odbila prijedlog oporbe da raspravljaju o tome tko je mjerodavan za eventualnu odluku o izuzeću predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataše Novaković u slučaju premijera Andreja Plenkovića.

"Pretpostavljam da oporba radi pritisak", rekao je Plenković na pitanje novinara da ga oporba optužuje da on namjerno vrši pritisak jer mu to smeta . Na pitanje je li se boji odluke Povjerenstva, Plenković je rekao: 'Ne'.

"Prvo Povjerenstvo je konstatiralo da nema nikakvog sukoba interesa, to je broj jedan, to vas molim da prenesete, nema sukoba interesa. Ovdje je riječ o elementu koji se tiče načela djelovanja dužnosnika. S obzirom da su neki vaši kolege izvlačili krive zaključke na dopunu moga zahtjeva prema Povjerenstvu, ono se dogodilo u svjetlu ne nove činjenice da smo saznali gdje je radila predsjednica Povjerenstva, to poštujemo, nego s obzirom da je novi element bila odluka Upravnoga suda. Sada je na institucijama da dalje odlučuju tko je nadležan za ovaj slučaj", rekao je premijer.

Govorio je Plenković i o povećanju kvota za strance.

"Mi smo na jesen donijeli odluku bez presedana o 65 tisuća radnih dozvola za strance, državljana trećih zemalja. U pojedinim granama su te kvote konzumirane. Hotelijeri kažu da su na rubu. Analizirat ćemo. Želimo da što veći broj hrvatskih državljana koji su nezaposleni iskoristi ovaj trenutak. To je naš stav. Da bismo bili uspješna turistička zemlja, moramo vidjeti da li postoji prostora za proširenja. Kada nedvojbeno utvrdimo da su iscrpljene sve mogućnosti zapošljavanja naših državljana onda smo spremni razmotriti kvote", kazao je Plenković.

Podsjetimo, Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska udruga turizma uputile su apel Vladi u kojem traže da se hitno donese odluka o povećanju kvota za uvoz radnika jer je zbog nedostatka radnika ugrožena turistička sezona.

