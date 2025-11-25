Naši Portali
POSJETIO HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ

Milanović o Thompsonovoj izjavi: 'Možemo nije sekta, odluku su donijeli građani'

Zagreb: Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao na svečanoj sjednici Fakulteta političkih znanosti
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
25.11.2025.
u 14:21

Na pitanje o rušenju Vjesnika, kratko je poručio da bi ga trebalo srušiti što prije

Predsjednik Zoran Milanović danas je nakon posjeta Hrvatskom prirodoslovnom muzeju dao izjavu za medije. O kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda rekao je da je riječ o osobi visoke reputacije, kao i prethodnici te pokojnom sucu Dobroniću. „Vjerujem da će dobiti većinu u Odboru za pravosuđe. Očekujem da bude potvrđena, premijer nije rekao da nije impresioniran, što znači da je kandidatkinja ok“, istaknuo je.

Na pitanje o rušenju Vjesnika, kratko je poručio da bi ga trebalo srušiti što prije. Komentirao je i situaciju u Srbiji oko naftne krize te mirovne pregovore za Ukrajinu, naglasivši da je rat „velika katastrofa“ i da je proces mira „zajedničko maslo Washingtona i Moskve“. U vezi s NIS-om i Srbijom podsjetio je na razgovore s mađarskim premijerom te ulogu domaće energetske kompanije: „Hrvatski JANAF servisira i ubire naknadu, suradnja preko Jadranskog naftovoda je u interesu svih.“ 

O popisu veleposlanika rekao je da poštuje prava premijera, ali i svoje. „Ograničio sam se na četvrtinu kandidata, to je kompromis. Premijer bira ostatak, a ja poštujem njegovu odluku, kao što on mora poštovati moju. Što mislim o kandidatima koje je on predložio, neću komentirati“, rekao je.

Na pitanje o izjavi Marka Perkovića Thompsona rekao je da njegovi stavovi nisu promijenjeni: „Možemo nije sekta, odluku je donijela Gradska skupština koju su birali građani.“

ME
MediciKM
14:25 25.11.2025.

ooooo, probudio se Mr. Slučajni. Kako mu nije neugodno...po klopici hoda ali odati počast poginulima i stradalima nije mogao. Jadno!

KL
klamerko
14:40 25.11.2025.

A odluka je temeljena na čemu? Pogotovo ako uzmemo u obzir da su građani glasali za one koji su prije izbora bili za taj isti koncert, omogućili ga, te dogovorili sljedeća dva s Thompsonom. Na Ustavnom sudu temelje odluku o zabrani? Odluke Ustavnog suda koje su se ticale ZDS-a (no ne i Bojne Čavoglave) bile su davno prije gradskih izbora 2025.

LE
Levanto
14:38 25.11.2025.

Ljut sam, puno ljut na Zokija. Pri par dan je reka da su Hrvati i Srbi najsličniji narod u Evropi. Čak sličniji od Čeha i Slovaka. Pitam se, jeli bija pijan ili je maka. Meni je bliži svaki zapadnjak nego Srbin s kojim djelim sličan jezik. Zašto? Zato jer Hr pripada civilzacijski zapadnoj Evropi, kulturi, pismu, religiji. Dakle, što osim jezika djelimo sa Srbima. Ništa! Njeguju totalno druge vrijednosti, što se vidi i po naklonosti agresoru, zatim povjesne vezanosti s Orijentom. Da. Glasa sam za njega uvik, ali u nekom slučaju ubuduće, " nikad ". Ljut sam, puno ljut. Izgleda da Srbi ne govore bez veze Zoki srbine.

