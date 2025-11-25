Milanović o Thompsonovoj izjavi: 'Možemo nije sekta, odluku su donijeli građani'

Predsjednik Zoran Milanović danas je nakon posjeta Hrvatskom prirodoslovnom muzeju dao izjavu za medije. O kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda rekao je da je riječ o osobi visoke reputacije, kao i prethodnici te pokojnom sucu Dobroniću. „Vjerujem da će dobiti većinu u Odboru za pravosuđe. Očekujem da bude potvrđena, premijer nije rekao da nije impresioniran, što znači da je kandidatkinja ok“, istaknuo je.

Na pitanje o rušenju Vjesnika, kratko je poručio da bi ga trebalo srušiti što prije. Komentirao je i situaciju u Srbiji oko naftne krize te mirovne pregovore za Ukrajinu, naglasivši da je rat „velika katastrofa“ i da je proces mira „zajedničko maslo Washingtona i Moskve“. U vezi s NIS-om i Srbijom podsjetio je na razgovore s mađarskim premijerom te ulogu domaće energetske kompanije: „Hrvatski JANAF servisira i ubire naknadu, suradnja preko Jadranskog naftovoda je u interesu svih.“

O popisu veleposlanika rekao je da poštuje prava premijera, ali i svoje. „Ograničio sam se na četvrtinu kandidata, to je kompromis. Premijer bira ostatak, a ja poštujem njegovu odluku, kao što on mora poštovati moju. Što mislim o kandidatima koje je on predložio, neću komentirati“, rekao je.

Na pitanje o izjavi Marka Perkovića Thompsona rekao je da njegovi stavovi nisu promijenjeni: „Možemo nije sekta, odluku je donijela Gradska skupština koju su birali građani.“