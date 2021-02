Plenković: Nije 'coffee to go' samo kava, smiju prodavati i čaj, pića... Ali nema terasa

Nakon današnje sjednice Vlade održala se konferencija za medije na kojoj je govorio premijer Andrej Plenković te ministri Nikolina Brnjac i Josip Aladrović. Podsjećamo, na sjednici Vlade donesena je odluka o popuštanju epidemioloških mjera.

– Došli smo u situaciju u kojoj si možemo priuštiti popuštanje mjera. Sutra će biti objašnjeno detaljnije – kazao je premijer Andrej Plenković

Upitan o naknadama ugostiteljima, kazao je sljedeće: – One ostaju kakve su i bile. Naknade radnicima ostaju četiri tisuće kuna. Sve što zarade, bit će ekstra. Moramo vidjeti što će biti za dva tjedna. Moramo čuvati zdravlje.

Na kritike oporbe o popuštanju mjera kazao je kako im nema što reći te je podsjetio da su ranije tražili zatvaranje, a sad pak otvaranje.

VIDEO: Od ponedjeljka kava za van, otvaraju se teretane, kladionice, škole stranih jezika...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Coffee to go ne znači samo kava. To znači i čaj. Bitno je da ljudi mogu kupiti. Sutra će biti poznati detalji. Nema otvaranja terasa – kazao je.

O otvaranju kasina i kladionica istaknuo je kako će se morati poštovati epidemiološke mjere. Ne vidi problem u otvaranju teretana jer postoji epidemiološki okvir za to.

Osvrnuo se i na prisustvo Alemke Markotić jučer na misi.

– To je bila misa na otvorenom. Zasigurno je teško ograničiti broj ljudi. Moramo biti malo realni. Ako se ne približavaju jedni drugima i drže se mjera, dobro je – kazao je i kao primjer naveo druženje studenata i prosvjed poduzetnika.

Na pitanje kako su prosvjednici dobili kaznu i hoće li je dobiti organizatori misnog slavlja jučer ispred katedrale, kazao je kako ne zna ništa o kazni.

– Primio sam pojašnjenje o Borasu koje su dobili svi – komentirao je slučaj cijepljenja rektora Damira Borasa koji je dobio cjepivo ''kako ne bi propalo''.

Kazao je kako jedan od razloga zašto su se odlučili za popuštanje mjera dobra epidemiološka situacija te u slučaju pogoršanja voljni su ponovno ih vratiti.

– Želimo doći u situaciju da procijepimo što veći broj ljudi. Tražit ćemo ubrzanu dostavu doza. Ako i svi ostali budu cijepljeni, onda će ljudi htjeti doći. Tu ćemo nastaviti razgovore na razini Unije – naveo je.

Upitan o HDZ-ovu kandidatu Davoru Filipoviću, kazao je da su svi mogli vidjeti da je riječ o kompetentnom kandidatu koji zna politike na gradskoj razini. On je njemu jučer u Otvorenom djelovao najkompetentnije, za razliku od ostalih. Ocijenio je kako će kampanja za nadolazeće izbore biti zanimljiva.

Upitan hoće li ići u teretanu, Plenković se nasmijao i kazao kako će nastojati biti više aktivan.

– Svatko radi svoj posao na svoj način – odgovorio je pitanje o tome kako bi ocijenio prvu godinu mandata predsjednika Zorana Milanovića. Više od toga nije želio reći.

Plenković nije želio komentirati ni moguću smjenu rektora Damira Borasa. Istaknuo je kako bi bilo loše da se oni u to miješanju.

Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac samo je kratko komentirala kako će više detalja o sportu biti poznato sutra.

– Raste potražnja za domaćom radnom snagom. Upravo to će utjecati i na naše gospodarstvo. Povećana potražnja odnosi se najviše na ugostiteljstvo i građevinu. To nas raduje jer pokazuje da se priprema za sezonu – naveo je Josip Aladrović, ministar rada. Istaknuo je kako vjeruju da će sezona biti kvalitetna.

Foto: Patrik Macek/Jurica Galoic/PIXSELL 27.01.2021,Zagreb - Ministar Josip Aladrovic za novinare se osvrnuo na tekuca politicka pitanja. Photo: Jurica Galoic/PIXSELL

Naglasio je da mjere za ugostitelje i dalje traju bez obzira na ovo popuštanje mjera. Nada se kako će te mjere omogućiti novu zaradu ugostiteljima.

– I epidemiološke i ekonomske mjere bit će na snazi do 1. ožujka – poručio je ministar rada.