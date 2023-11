Plenković: Ministar Beroš i ja jutros smo posjetili bivšeg ministra Banožića u bolnici u Osijeku

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održala se sjednica Vlade. Na dnevnom je redu bio prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sudovima, a Vlada je donijela i odluku o sanaciji zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji "Brezje" kod Varaždina, kao i deset odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u misijama i operacijama NATO-a i EU.

Na početku sjednice premijer Andrej Plenković je prvo komentirao prometnu nesreću ministra Marija Banožića u kojoj je smrtno stradao Goran Šarić.

- Izražavamo još jednom sućut njegovim kćerkama, njegovoj obitelji. Jutros smo ministar Beroš i ja bili u Osijeku, posjetili smo ministra Banožića koji je i dalje teško ozlijeđen, ali se prema informacijama liječnika postupno oporavlja. Mi mu želimo brz oporavak - kazao je premijer Plenković te poželio dobrodošlicu novom ministru Ivanu Anušiću.

- On će itekako pridonijeti radu Vlade i voditi najbolje što može Ministarstvo obrane - kazao je.

- Što se tiče druge inicijative jednog dijela oporbenih zastupnika u Hrvatskom saboru od kojih je pola bilo onih koji su kad smo podnosili izvješće u radu Vlade sat vremena uništavali inventar Hrvatskoga sabora. Na jučerašnjoj raspravi smo odbili sve navode oporbe i pokazali što sve činimo u suzbijanju afričke svinjske kuge, odbijena je ova inicijativa oporbe kao što su i sve druge odbijene - rekao je premijer.

Dodao je kako će ove godine Hrvatska biti u skupini članica Europske unije s najvećim stopama rasta BDP-a.

- Očekuje se i daljnje usporavanje inflacije kao i smanjenje javnoga duga u BDP-u. Mi želimo nastaviti kvalitetno koristiti europske fondove koji su nam na raspolaganju kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti, ali i kroz višegodišnji financijski okvir i zato su ovakve prognoze potvrda naših prognoza - kaže Plenković.

Osvrnuo se i na premlaćivanje hrvatskog povratnika u BiH koji je od ozljeda zadobivenih u napadu preminuo.

- Pozivamo nadležne institucije da najoštrije kazne počinitelje ovog zločina - rekao je premijer.

Osvrnuo se i na Dan sjećanja u Vukovaru.

- Nedorasli političari žele na račun Vukovara raditi profiliranje svojih političkih strana. To se ne radi. Vukovar ne smije biti grad koji dijeli Hrvate nego grad koji okuplja. On pripada Vukovarcima, ali i cijeloj Hrvatskoj i cijelom hrvatskom narodu. Želim da obilježavanje Dana sjećanja u Vukovaru i Škabrnji prođe u dostojanstvu, a da politički ekshibicionisti svoje poteze ostave za neke druge dane kada im se to može tolerirati, a nekada su svi takvi pokušaji potpuno neprimjereni - rekao je premijer Plenković.

