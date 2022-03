Plenković: Milanović nije nadležan za odlučivanje tko će, kada i kako letjeti u zračnom prostoru

Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je u Španjolskoj da će se u predstojećim danima i tjednima nastaviti istraga "incidenta" vezanog za pad bespilotne letjelice u Zagrebu, koju je nazvao "14 metara dugom raketom naoružanom eksplozivom".

"Tek trebamo ustanoviti je li to bio incident, sabotaža ili namjera. To još uvijek ne znamo. Razgovarat ćemo sa svim partnerima kako je dron duže od sat vremena putovao iz ukrajinskog teritorija", rekao je Plenković na konferenciji za medije u Madridu.

Plenković je u srijedu ujutro iz Zagreba sletio zrakoplovom hrvatske vlade na aerodrom u NATO-ovoj bazi u mjestu Torrejón de Ardoz, udaljenom 20 kilometara sjeveroistočno od Madrida. Ondje se sastao sa zapovjednikom baze Fernandom de la Cruzom, no ulazak je bio zabranjen novinarima. Sastanak je trajao oko sat vremena, izvijestili su iz hrvatske delegacije.

"Informacije su iste koje smo imali jučer. Nažalost taj dron, koji je 14 metara duga raketa, naoružana eksplozivom za koji se istražuje što je, prošao je, a da ga rumunjski i mađarski kontrolori na svom zgusnutom prometu na nebu nisu prepoznali kao ozbiljnu prijetnju", izjavio je Plenković nakon sastanka sa španjolskim premijerom Pedrom Sanchezom.

"Kada je došao u hrvatski zračni prostor bio je ondje šest ili sedam minuta. To zahtijeva veću pozornost svih članica NATO-a. Dron je mogao pasti na Bukurešt, Budimpeštu, Beograd, Bratislavu...", dodao je.

Plenković je iskoristio konferenciju kako bi skrenuo pozornost španjolskoj javnosti i medijima koji posljednjih dana nisu pridavali pozornost incidentu u Zagrebu.

"Važno je da španjolska javnost i mediji znaju da smo pod utjecajem incidenta kada je naoružani dron pao na glavni grad Zagreb. I to pored najvećeg studentskog doma, gdje živi 4500 studenata", rekao je Plenković na konferenciji za medije u Madridu.

Komentirao je i izjave predsjednika Zorana Milanovića vezano uz prelet zrakoplova Rafale nad Zagrebom.

"S obzirom na program koji smo imali ovdje ja nisam gledao te izjave koje je dao predsjednik, ali otprilike shvaćam iz ovog kratkog uvida sa portala o čemu se radi. Prvo i osnovno, on uopće nije nadležan za to što se tiče odlučivanja tko će, kada i kako letjeti u hrvatskom zračnom prostoru. Za to su nadležna ministarstva i Vlada RH. To je prva i osnovna stvar koju bi htio uputiti hrvatskoj javnosti kao poruku o ovoj situaciji", naveo je.

"Druga stvar je da smo za razliku od njega, za kojeg ne znam što radi u ovoj situaciji u kojoj se nalazi i Hrvatska i Europa u smislu svojih ovlasti da se bavi vanjskom politikom i međunarodnim kontaktima, ne znam koji je on to kontakt obavio proteklih dana koji je relevantan za sigurnost Hrvatske. Za razliku od njega mi smo razgovarali sa svim našim partnerima u Europskoj uniji, razgovarali smo s glavnim tajnikom NATO-a, razgovarali smo s državnim tajnikom SAD-a, danas sam u konačnici ovdje s premijerom Sanchezom, a razgovarao sam i s francuskim predsjednikom Macronom u Versaillesu", dodao je.

Što se tiče letova francuskih Rafalea s hrvatskim MIG-ovima, navodi kako smatra da je dobro da su poslali poruku snažne solidarnosti i partnerstva s Hrvatskom, nakon što je na glavni grad pao dron.

"Ne vidim kakav je efekt preleta, recimo, na području između Jabuke i Palagruže, to bi sigurno ohrabrilo naše građane da vide da su ili Rafalei ili F16 u tom području i da lete iznad mora po Jadranu”, govori te dodaje kako su deplasirane i krive insinuacije da je njegova jučerašnja konferencija povezana s trenutkom preleta. Na konferenciju je, dodaje, išao zbog Stoltenbergove krive informacije da dron bio nenaoružan.

"Da mičemo konfuziju iz hrvatskog etera, da ne zbunjujemo hrvatske građane, ja sam odlučio to jučer kazati na press konferenciji, ne ulazeći u detalje istrage koju vode nadležna tijela", tvrdi.

"Isto tako, ove smiješne insinuacije da netko puši cigare i pije konjak na nosaču aviona pokazuju gdje smo mentalno. Mentalno ja i članovi Vlade smo u situaciji da činimo sve i za smanjivanje cijena energenata i za antiinflacijske pakete i za osiguranje sigurnosti naših građana. Netko očito vodeći se vlastitim praksama, koje se tiču konjaka ili nekog drugog alkohola ili nekih cigara, misli da mi to radimo. Ja to ne radim, niti pušim, niti pijem. Kamoli da bi to radio na francuskom nosaču aviona", rekao je Plenković.

Optužio je Milanovića za proruske stavove.

"Puno je njih prije tri tjedna odbilo u parlamentu podržati deklaraciju o Ukrajini, neki su se htjeli konzultirati s Milanovićem. On je imao izjave prokremaljskog karaktera", rekao je premijer.

Dodao je da su se nakon 24. ožujka i invazije na Ukrajinu "prosvijetlili i opametili" te "stali na pravu stranu".

