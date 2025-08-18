Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 82
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
NAFTA ZAUSTAVLJENA

Mađarska: Obustavljen nam je dovod ruske nafte zbog ukrajinskog napada

FILE PHOTO: The Druzhba oil pipeline between Hungary and Russia is pictured at the Hungarian MOL Group's Danube Refinery in Szazhalombatta
BERNADETT SZABO/REUTERS
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
18.08.2025.
u 13:19

„Rusija je, a ne Ukrajina, započela ovaj rat i odbija ga završiti. Mađarskoj se godinama govori da je Moskva nepouzdan partner. Unatoč tome, Mađarska ulaže sve napore da zadrži svoju ovisnost o Rusiji“

Dotok ruske sirove nafte u Mađarsku zaustavljen je nakon što je Ukrajina napala transformatorsku stanicu naftovoda Družba, rekao je u ponedjeljak mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto. Mađarska uvozi većinu nafte putem naftovoda Družba, koji transportira sirovu rusku naftu preko Bjelorusije i Ukrajine do Mađarske, ali i Slovačke. Szijjarto je na Facebooku napisao da je razgovarao s ruskim zamjenikom ministra energetike Pavelom Sorokinom koji mu je rekao da stručnjaci rade na obnovi transformatorske stanice, ali da nije jasno kada će se isporuka nastaviti. "Ovaj najnoviji udar na našu energetsku sigurnost nečuven je i neprihvatljiv", napisao je Szijjarto. Nije rekao kad se i gdje dogodio napad.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha nije ni potvrdio ni porekao napad, ali je na X-u napisao da Mađarska "sada može slati pritužbe" Moskvi, a ne Kijevu. „Rusija je, a ne Ukrajina, započela ovaj rat i odbija ga završiti. Mađarskoj se godinama govori da je Moskva nepouzdan partner. Unatoč tome, Mađarska ulaže sve napore da zadrži svoju ovisnost o Rusiji“, napisao je Sibiha.

Ukrajinsko ministarstvo obrane ni mađarska naftna tvrtka MOL još nisu odgovorili na zahtjev za komentarom, a nije odgovorila ni slovačka rafinerija Slovnaft, koja prima sirovu rusku naftu istim naftovodom. Za razliku od mnogih drugih zemalja Europske unije, Mađarska je zadržala bliske političke i poslovne veze s Rusijom i nastavila se oslanjati na rusku energiju otkako je Moskva napala Ukrajinu u veljači 2022. Prošle je godine Szijjarto rekao da će naftovod Družba ostati primarna mađarska ruta za uvoz sirove nafte. Do privremenog je prekida došlo i prošlog tjedna, kada je13. kolovoza ukrajinska vojska priopćila da su njihovi dronovi pogodili naftnu crpnu stanicu Unieča u ruskoj regiji Brjansku.

Ključne riječi
opskrba naftovod Družba Rusija Mađarska Ukrajina

Komentara 1

Pogledaj Sve
ID
Ivo_didin
13:27 18.08.2025.

Suze mi cure niz leđa!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još