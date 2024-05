Milanović pred Plenkovićem otkrio što potajice radi u Zagrebu: 'Malo mobingiram Tomaševića, nastavit ću'

Premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović sudjelovali su u petak u Starogradskoj vijećnici na svečanosti uručenja javnih priznanja Grada Zagreba u povodu Dana grada Zagreba. Pritom su, baš kao i predsjednik Gradske skupštine Joško Klisović i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, održali prigodne govore.

Plenković je govorio o suradnji između Vlade i Grada Zagreba. "Posebno me veseli da je prosječna plaća u gradu, mislio sam da će to Tomašević reći, danas 1570 eura. Ovo je ohrabrujuće. U proteklih osam godina smo kao Vlada osmislili nov sustav dijaloga s jedinicama područne i lokalne samouprave. Jedno od velikih postignuća je tema fiskalne decentralizacije. Zamolio sam kolege da vidimo situaciju s prihodima Grada 2017. i danas. Danas ima 68 posto prihoda više, to je izrazito velik iznos novčanih sredstava za projekte, osnažili smo fiskalne kapacitete grada. Odlično je da će se realizirati projekt Paromlin, Zagreb će dobiti novi, urbani sadržaj. Vlada je uložila napore da Zagrebu osiguramo sredstva za nabavu 20 niskopodnih tramvaja, nastojimo napraviti sve za fiskalno održanje vrtića. Posebno me veseli potpora za nove vrtiće, ambicija je da do 2030. svatko hrvatsko dijete ima zajamčeno mjesto u vrtiću", rekao je premijer, prenosi Dnevno.hr.

Zatim je govorio o obnovi nakon potresa. "Danas nema zdravstvene ustanove koja se ne obnavlja, ni fakulteta, sakralnih građevina. Snažna je potpora koju dajemo Zagrebu u pomoću prometa, moramo napraviti još par iskoraka, smatram da nam treba još jedan podvožnjak na Trnju kod Vukovarske, zamolit ćemo Ministarstvo prometa da to riješi s Gradom. Nakon 30 godina je riješen problem stadiona na Maksimiru, postigli smo odlično rješenje koje će omogućiti izgradnju novog stadiona. U pogledu zbrinjavanja otpada, krajnje vrijeme je da pronađeno rješenje. Sredstva ćemo iznaći, kao i za ulaganja u odvodnju i vodoopskrbu", poručio je.

Predsjednik Zoran Milanović posljednji je održao govor. Kaže, u posljednje tri godine vidljive su velike promjene u načinu na koji se upravlja Zagrebom, ponajprije u odnosu prema javnom novcu. "S obzirom na to što smo imali, prije tri godine sam rekao da ću biti zadovoljan ako nova vlast odoli svim napastima poput, primjerice, javne nabave. Odabrali ste teži put, put pravih ljudi. Zagreb ima značajnu povijesnu jezgru, zgrade stare i do 100 godina su u stanju u kakvom u srednjoj Europi nije nitko, svi su bolji. To je strahovit izazov jer bez strahovitih ulaganja koja profit neće dati odmah, taj problem neće biti riješen", rekao je Milanović pa otkrio što radi potajice.

"Kao rođeni Zagrepčanin sjednem na bicikl pa se pod krinkom vozim po Zagrebu, odem do rodnog Trnja i gledam stvari koje mi smetaju. Malo 'mobingiram' gradonačelnika pa mu kažem što ne valja i to ću nastaviti raditi. Samo upozoravam na ono što možda ne vide. Postoji vrlo zanimljiva, pomalo endemska devijacija, grafitiranje po tuđim fasadama. Kada su 1994. mladi perspektivni britanski političari kretali u kampanju, slogan im je bio 'oštro s kriminalom'. Šarati nečiju fasadu, imovinu, nije teško kazneno djelo, ali ima elemente kriminala. Ako se to tolerira, poruka je 'navalite'. Mi smo siguran grad, ali pozivam Grad i državu da se nešto učini. Svaki dan gledam gdje će se nova fasada pošarati. Netko se potpisao”, rekao je Milanović, piše Dnevno.hr.

