Plenković: Ima radikaliziranih pojedinaca, nasilnim metodama rušili bi institucije vlasti

Premijer Andrej Plenković danas ujutro svjedočio je na sisačkom Općinskom sudu gdje je saslušan kao svjedok – oštećenik na suđenju Đuri Čehuliću optuženom da je javno prijetio premijeru 2020. nakon što je Danijel Bezuk pucao na zgradu vlade i ranio policajca na Markovu trgu. Nakon svjedočenja dao je izjavu za medije.

"Imamo ozbiljan teroristički akt koji se dogodio 12. listopada 2020. kada je teško ozlijeđen hrvatski policajac dok je osiguravao zgradu Vlade, pokojni Bezuk koji je kasnije počinio samoubojstvo, pucao je na još dva policajca. Pucao je u samu zgradu Vlade, kroz prozor Ureda za zakonodavstvo gdje sjede službenici Vlade koji nemaju nikakve veze s politikom. Poanta sve ovoga, zašto sam ja došao ovdje, je zato što je sud naložio da dođemo. Snimku koju ste vidjeli danas Vlada ima praktički od dana kada je snimljena, ona je postala dio ovoga spisa. Mi je nismo doturali medijima kao što drugi doturaju razne stvari, nego smo čekali ovaj moment da dođe do postupka", kazao je premijer novinarima nakon izlaska iz sudnice.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dodao je da treba pojasniti hrvatskoj javnosti da ovakva vrsta prijetnje opisuje kontekst. "Opisuje kontekst u kojem je odrastao pokojni gospodin Bezuk, koji, što sam stalno govorio, nije mogao u 22 godini imati tako formirane stavove bez da na njega nije bilo nekoga utjecaja", kazao je Plenković. "Nažalost taj utjecaj i njegovo životno neiskustvo dovelo je do toga da smo prvi put imali oružani napad na instituciju vlasti", kazao je premijer.

"Vidimo da ima radikaliziranih pojedinaca, ali nekih manjih skupina koji bi isto nasilnim metodama rušili institucije vlasti. Ti ljudi postoje, ali oni nisu značajni, nije to neka prevladavajuća snaga, ali postoje, Kako nastaje to? Nastaje u ovom prostoru u kojem mi stalno komuniciramo, javnom, medijskom i internetskom u kojem se godinama tolerira govor mržnje. Ne postoji nitko tko se bavi sustavno procesiranjem govora mržnje. Bilo da je to na komentarima nečijih Facebook stranica, kao što je to Facebook stranica trenera malonogometnog kluba i člana Predsjedništva Domovinskog pokreta, čiji je član i gospodin Čehulić. Moramo to kontekstualizirati politički, tu je Domovinski pokret gdje je toliko mržnje da netko to mora procesuirat, ne možemo živjeti kao da toga nema. To stvara ozračje", kazao je Plenković.

"Mogao je Bezuk ubiti slučajne prolaznike, moramo poslati poruku ovo je neprihvatljivo", kazao je. "Ne smijemo to relativizirati. Ovo je bit i poanta, to se ne događa tek tako, nije to neki vuk samotnjak", kazao je.

Rekao je da stalno prima prijetnje. "Nije ovo prvi put da sam ja došao na sud", kazao je. "Svjestan sam da smo izloženi, moramo trpjeti uvrede. Taj val inzistiranja na govoru mržnje, onda tako nešto navede nekoga kao što je bio Bezuk da uzme oružje i pokuša nekoga ubiti", kazao je Plenković.

Komentirao nove napise u medijima

"Smiješno je. Nemam pojma, nemam uvida u te poruke, ne znam za komunikaciju tih ljudi. Ljudi pišu poruke", kazao je Plenković na nove navode koji je objavio tjednik Nacional. Nemam apetita više čitati to, dodao je.