Kad sustav funkcionira kao stranačka država u višestranačkom modelu

U Hrvatskoj se problem vlasti manifestira na nekoliko načina: ili je suviše u posjedu jedne stranke i u rukama jednoga čovjeka, pa i pratitelji izvana upozoravaju da zemlja skreće u zonu autokratizma, ili je tako podijeljena da se dvije polovice vlasti ne mogu sastaviti u funkcionalnu cjelinu. Središnji sukob Milanović – Plenković nije začet po Duhu svetome; nešto je u razlikama, ili u sličnostima, karaktera, a više u neravnomjernoj i nepreciznoj podjeli vlasti u samome sistemu. Dva brda smještena su na različitim ustavnim visinama. Kohabitacija je stvorena za odgovorne Francuze, a ne za svadljive Hrvate, koji su prepisali francuski Ustav, pa ga u hodu mijenjali, da se oslobode Tuđmanova apsolutizma. Dobili su što nisu tražili – apsolutnu vlast HDZ-a i njegova predsjednika, na čelu Vlade.