Plenković: Država je u mandatu ove Vlade napravila jako puno za Vukovar

Premijer Andrej Plenković stigao je već danas u Vukovar povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara. Stigao je u pratnji ministra branitelja Tome Medveda i ministra obrane Marija Banožića s kojima će sutra biti i u Koloni sjećanja. Danas je položio vijence kod spomenika poginulim i nestalim zaposlenicima Borova u Domovinskom ratu.

- Drago mi je da su mjere koje je Vlada donosila korištene i ovdje te su na taj način zadržana radna aktivnost. Kao i za sve kompanije, ova godina je bila posebna, međutim unatoč tome, vidim da uprava i radnici postižu rezultate koji će omogućiti nastavak poslovanja još intenzivnije - kazao je Plenković nakon obilaska tvrtke Borovo.

Istaknuo je da je država u mandatu ove Vlade napravila jako puno za Vukovar.

- Prije četiri godine održali smo ovdje jednu sjednicu Vlade i od tada nema resora koje se odnosi na život Vukovaraca da nije dan doprinos - kazao je Plenković navodeći kao primjer proglašenje mjestom posebnog pijeteta, memorijalnu bolnicu u Vukovaru, sufinanciranje obnove Vodotornja, proglašenje Dana sjećanja na žrtve Vukovara neradnim danom, kontinuirano povećanje sredstava, ulaganje u infrastrukturu...

Upitan da komentira kritike prema državnom tajniku Zvonku Milasu koje su uslijedile nakon što se danas nije pojavio na Ovčari, kazao je da se radi o nesporazumu.

- Tu je došlo do nekog nesporazuma. Nije mi jasno kako se to dogodilo. U svakom slučaju, glasnogovornik je to objasnio danas. Koliko sam shvatio, Milas je danas dobio neku virozu pa danas nije mogao biti na Ovčari. Što se drugih aktivnosti tiče, to je sam Pupovac već objasnio - rekao je premijer.

Nije htio komentirati izjavu dogradonačelnice Vukovara koja je kazala da ju je sram države i stranke, čiji je član donedavno bila, jer se izjednačava krivica.

- Mislim da smo svi došli danas i sutra da odamo počast žrtvi Vukovara, da vodimo vrlo jasnu politiku pomirbe i suživota. Na tom tragu politike koju podržava 95 posto građana RH ćemo ustrajati jer je to dobro za Vukovar, i za Hrvate i za predstavnike srpske manjine i nema ničega što bi to moglo promijeniti - zaključio je.

Izrazio je nadu da će sutra u Vukovaru, s obzirom na epidemiju koronavirusa, sve proći u redu.

- Očekujem da sutra sve prođe u najboljem redu i da svi budu disciplinirani i izbjegnu ponašanje koje bi moglo pridonijeti zarazi -rekao je.

Upitan kako komentira to što predsjednik republike Zoran Milanović neće sutra biti u Koloni sjećanja, već će počast žrtvi Vukovara odati polaganjem vijenca i paljenjem svijeće kod Spomen-obilježja masovne grobnice na Ovčari, odgovorio je da je to njegov odabir.