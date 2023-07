Plenković o plinskoj aferi: 'Hrvatsku ne trese ništa. Da malo rasvijetlimo činjenice...'

Novinare je zanimalo trese li Hrvatski plinska afera, te je li istina da je više puta bio upozoren na događaje u HEP-u.

'Hrvatsku ne trese ništa. Da malo rasvijetlimo činjenice i aktivnosti od strane Vlade kada je riječ o energetskoj krizi. Hrvatska, Europa i svijet zahvaljujući brutalnoj agresiji Putinovog režima na Ukrajinu već gotovo godinu i pol dana živi s energetskom krizom. Hrvatska je u toj, do sada nezabilježenoj krizi, odlukom Vlade osigurala energetsku sigurnost građanima. Sigurnu opskrbu i prihvatljive cijene za građane, gospodarstvo, industriju, bolnice, vrtiće, škole, općine, gradove, županije… za sve. To je okvir politike ove Vlade', rekao je Andrej Plenković .

'Zapamtite da nije bilo intervencije Vlade računi za struju, plin, pa i gorivo bili bi pet puta veći svakome od nas u proteklih godinu i pol dana. Zamislite kakvi bi bili računi u tom slučaju', kaže premijer. Dodaje kako je za sve saznao tek 30. lipnja kada ga je o svemu obavijestio ministar gospodarstva (Davor Filipović op.a.). 'Kada sam došao iz Bruxellesa u sedam navečer, između sastanka s ukrajinskim državnim tužiteljem i ukrajinskim ministrom pravosuđa i odlaska na proslavu 10. obljetnice članstva Hrvatske u EU Filipović mi je rekao da je dobio jedan papir iz HRTOE-a koji ga je upozorio na to. Tada smo sjeli i odmah idućeg tjedna promijenili Uredbu. Očito je da je HEP imao višak plina te da je došlo do otpuštanja dijela tog viška. Plinacro je o tom višku plina obavijestio HROTE. HROTE je plin prodavao po aukcijskoj cijeni. Mi trenutno čekamo sva izvješća i onda ćemo vidjeti je li došlo do problema', zaključio je.

Premijer se na pitanje novinara osvrnuo i na tvrdnje tjednika Nacional. 'To je novina koja mene sedam godina drži na naslovnici u negativnom kontekstu', te dodao kako smatra da im dopise daje netko s ciljem da napravi političku štetu. 'Ne pristajem da mi mediji fabriciraju teme o kojima onda oporba kao mali prepisivači buca o tome po sabornici. I to u vrijeme sezone kada se bavimo važnim infrastrukturnim projektima', kaže premijer.

'Prvo ćemo utvrditi sve činjenice, pouzdano rekonstruirati cijeli proces. Kada budemo sigurni u ono što se dogodilo, je li nastala šteta, ako uopće je, onda ćemo donositi odluke', zaključio je te dodao kako u ovom slučaju 'sigurno nema njegove odgovornosti'.

