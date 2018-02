Plenković: Ovog tjedna ćemo imati prijedlog, tražimo ljude koji se s tim mogu nositi

U Vladi je danas oko 15 sati održan sastanak premijera Andreja Plenkovića s članovima privremenog vjerovničkog vijeća Agrokora. Nešto ranije, nakon održanog sastanka s predsjednikom Vlade Andrejom Plenkovićem, neki od koalicijskih partnera izjavili su kako im je rečeno da će u Agrokoru biti imenovana višečlana uprava te da bi se to trebalo dogoditi u idućih nekoliko dana.

Očekivalo se da će Plenković tijekom dana imenovati izvanrednu upravu, ali vjerojatno želi čuti i mišljenje vodećih vjerovnika Agrokora.

U nastavku pratite tijek događaja:

19.10 - U središnjici HDZ-a održana je sjednica Predsjedništva stranke. Premijer Plenković rekao je da je obavljen niz razgovora s kandidatima i da se provode konačne provjere. 'Ovog tjedna imat ćemo prijedlog. Što se toga tiče, stvari su jasne, vršimo provjere', izjavio je Plenković.

'Riječ je o kompetentnim ljudima koji su u stanju preuzeti odgovornost u ovoj osjetljivoj fazi. Tražimo ljude koji se s tim mogu nositi. Jedini nam je interes funkcioniranje hrvatskog gospodarstva, kao Vlada imamo samo ono zbog čega smo se odlučili donijeti ovaj zakon', rekao je premijer i dodao da se radi o ljudima koji su kompetentni, javlja N1.

18.45 - Uz premijera Plenkovića na sastanku su sudjelovali potpredsjednica Vlade Martine Dalić i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović te predstavnik malih dobavljača Mato Brlošić, predstavnica velikih dobavljača Marica Vidaković te predstavnici financijskih institucija Miljenko Živaljić i Claudio Cesario (Unicredito Zagrebčka banka), Tom Wagner i Andrew Shannahan (Knighthead), Sergei Volk (Sberbank), Riccardo Orcel i Roman Nagaev (VTB).

18.40 - Agrokorovi vjerovnici na današnjem su sastanku s premijerom Andrejem Plenkovićem i suradnicima podržali nastavak izvanredne uprave, priopćila je Vlada nakon sastanka članova Vlade i Privremenog vjerovničkog vijeća Agrokora i predstavnika financijskih vjerovnika.

Vjerovnici su izrazili punu potporu daljnjem nastavku procesa izvanredne uprave, postizanju nagodbe i uspješnom restrukturiranju poslovanja kompanije i zahvalili Vladi na dosadašnjoj podršci, kaže se u priopćenju. Ocjenjuje se da je dosadašnja provedba Zakona o procesu izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja u Republici Hrvatskoj omogućila nastavak redovitog poslovanja Agrokora, ali i drugih hrvatskih kompanija, velikih i malih dobavljača te spriječila destabilizaciju hrvatskog gospodarstva i financijskog sustava. Plenković je sudionike sastanka upoznao s tijekom konzultacija o prijedlozima novih članova izvanredne uprave koje će Vlada, sukladno svojoj odgovornosti, tijekom ovog tjedna predložiti Trgovačkom sudu.

18.30 - Saborski zastupnik Branko Bačić kazao je da je svima u interesu da nagodba uspije te da vjeruje da će novi povjerenik voditi računa o zajedničkim interesima, a to je stabilizacija Agrokora i u konačnici hrvatskog gospodarstva.

Izbor novog izvanrednog povjerenika komentirao je i ministar Lovro Kuščević.

"To mora biti hrabar i dobar stručnjak koji će ovaj posao dovesti do kraja. Ja vjerujem da u Hrvatskoj ima takvih ljudi", kazao je ministar.

17.40 - U tijeku je sjednica Predsjedništva HDZ-a, a premijer Andrej Plenković dolazeći na Predsjedništvo stranke rekao je da što se tiče izbora novog izvanrednog povjerenika u Agrokoru, "ima više imena i da su sva odlična". javlja N1.

17.00 - Thomas Wagner, čelni čovjek Knighthead fonda, smirivao je "hrvatski narod" i "porezne obveznike", te ih uvjeravao da neće ništa platiti za Agrokor.

Wagner je opovrgnuo glasine da Knighthead prodaje svoju imovinu te je kazao "da su mnogo uložili u koncern te da i dalje vjeruju u nagodbu". Na pitanje koliko obveznica trenutno drže - nije odgovorio, javlja N1.

16.35 - Matija Brlošić naglasio je postoji "želja da se nastavi gdje se stalo". Spomenuo je i kako poljoprivrednici počinju s pripremama za proljetnu sjetvu te kako "dobavljači očekuju da bude riješeno do tad".

Rekao je i kako su na sastanku bili ministrica Dalić i ministar unutarnjih poslova.

16.30 - Sa sastanka je izašla Marica Vidaković kojoj se čini da premijer već ima novog povjerenika.

- Ovo je bilo smirivanje situacije. Svi smo potvrdili da do nagodbe mora doći. Premijer nam je rekao da je u fazi svih onih stvari koje moraju prethoditi izboru povjerenika i vrlo brzo ćemo dobiti ime povjerenika. U ovom trenutku mislim da od nervoze ne ćemo dobiti ništa, moramo svi zajedno sjesti. Pretpostavljam da ime već imaju, s obzirom na način na koji je premijer komunicirao s nama, kazala je Vidaković.

15.15 - U Vladu je na sastanak stigao i čelnik Knighthead fonda Thomas Wagner.

15.00 - Započeo je sastanak premijera Andreja Plenkovića s članovima privremenog vjerovničkog vijeća Agrokora.

12.45 - Milan Bandić na izlasku je rekao da će se sve doznati od premijera te da je to samo pitanje trenutka.

Darinko Kosor i Branko Hrg također su izašli. Hrg kaže da nisu razgovarali o imenima, ali vjeruje da će kroz dan ili dva biti imenovana višečlana izvanredna uprava.

12.40 – Saborski zastupnik HNS-a Milorad Batinić izjavio je, dolazeći na sastanak, da će premijer, kao što je i najavio, pravovremeno iznijeti ime, ali da ne želi špekulirati.

"Odluke se ne donose preko noći i tu se mogu složiti s premijerom – on mora dobro i kvalitetno promisliti o odluci", rekao je Batinić izrazivši uvjerenje da će premijer oko povjerenika pitati ne samo HNS, nego i sve partnere.

Za kritike oporbe da sve to ide sporo, Batinić je rekao da je "sporo onima koji ne donose odluke".

12.15 - Šef HDZ-ova Kluba zastupnika u parlamentu Branko Bačić također nije htio otkriti koga je premijer izabrao za nasljednika Ante Ramljaka, ali je najavio da bi njegovo ime trebalo biti poznato do srijede.

Evidentno je ipak da premijer ima jaku potporu svojih koalicijskih partnera.

12.00 - Radimir Čačić, čelnik Reformista, rekao je da će biti imenovana višečlana uprava i da drži da će biti riječ o kompetentnim ljudima. Darinko Kosor ponovio je stav svih koalicijskih partnera, a to je da je premijer taj koji treba informirati javnost o izvanrednom povjereniku.

– Ako do 10. 7. uspije nagodba, a riječ je o dugovima od gotovo 60 milijardi kuna, onda to znači da će kriza biti riješena bez kune poreznog novca, a to je uspjeh – rekao je Kosor.

Predsjednik Vlade se danas sastao i s predsjednicom Republike Malte Marie–Louise Coleiro Preca, koja boravi u službenom posjetu Republici Hrvatskoj. Uz predsjednika Vlade bili su ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić, priopćeno je iz Vlade.

S predsjednicom Malte sastao se i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Na sastanku je ocijenjeno da su bilateralni odnosi Hrvatske i Malte vrlo dobri i prijateljski te da postoji niz područja na kojima se ti odnosi mogu pretvoriti u konkretnu suradnju, posebno u gospodarstvu, priopćeno je iz Ureda predsjednika Sabora.

Za 17 sati sazvano Nacionalno vijeće i Predsjedništvo HDZ-a u središnjici te stranke na Trgu žrtava fašizma.

