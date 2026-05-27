FOTO Netko postavio kućna vrata uz cestu u Hercegovini: 'Bez putovnice više nema prolaza...'

Neobična scena uz cestu između dva hercegovačka sela posljednjih je dana postala pravi hit na društvenim mrežama. Na samom ulazu u Turčinoviće, nedaleko od Širokog Brijega, netko je tik uz prometni znak postavio bijela kućna vrata, što je izazvalo lavinu reakcija i komentara među mještanima i korisnicima Facebooka.

Fotografija ovog nesvakidašnjeg prizora ubrzo se proširila internetom, a cijela priča dobila je humorističan ton zahvaljujući lokalnoj stranici “Duboko Mokro”. Oni su se u svojoj objavi našalili kako nije jasno radi li se o umjetničkoj instalaciji ili možda o pripremama za “uvođenje granice” između susjednih sela.

Mještani su odmah počeli nizati šaljive teorije. Jedni su tvrdili kako će uskoro za prelazak iz Mokrog u Turčinoviće trebati putovnica, dok su drugi dodavali da se očekuju rampe, naplatne kućice i posebne trake za traktore, svatove i sudionike lokalnih manifestacija. Neki su otišli i korak dalje pa cijelu priču povezali s lokalnim ugostiteljima, sugerirajući da je riječ o domišljatoj marketinškoj kampanji povezanoj s “CARinama”. Ni komentari o odnosima među susjedima nisu izostali. Tako su pojedinci duhovito zaključili kako su “Turčinovićani postavili vrata, a Mokrani došli pokucati”, dok su drugi u svemu vidjeli “rješenje” za problem parkiranja automobila iz susjednog sela.