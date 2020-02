Pitanje granice i dalje ostaje uvjet za ulazak Hrvatske u Schengen

Otočec ob Kupi, stari dvorac preuređen u hotel, vjerojatno je najpopularnije mjesto za susret hrvatskih i slovenskih političara. Smješten na polovini puta između Zagreba i Ljubljane ima i simboličko značenje suradnje i pružanja ruke, ali bi trebalo biti i kompromisa. Bilo je tako i danas za prvog inozemnog posjeta predsjednika Zorana Milanovića, koji je kao odredište izabrao upravo Sloveniju. Vrlo srdačan susret starih poznanika, a znaju se po Pahorovim riječima 16 godina te su na "ti", šetnja parkom i radni ručak, potvrdio je ono s čime se i krenulo iz Zagreba i Ljubljane - sve je optimalno, osim onoga što nije - prije svega pitanje granice. Milanović je neriješena pitanja nazvao "problemčićima", podsjetivši kako i druge EU članice imaju neriješene granica, no problem sa Slovenijom je specifičan jer se pitanje politički instrumentalizira. Da je tome još uvijek tako pokazuju Pahorove izjave da će taj problem imati konkretne posljedice na hrvatski put u Schengen.

Nije susret trebao donijeti nekakva rješenja ili preokrete - uostalom, to predsjednici sa svojim ograničenim ovlastima ni ne mogu - no ipak je dao uvid u ono što nas očekuje. Bez obzira na vrlo prijateljsku retoriku Boruta Pahora, slovenski je predsjednik kazao kako bi ulazak Hrvatske u Schengen bio koristan za Hrvatsku, ali da Ljubljana neće dati zeleno svjetlo ne riješi li se prije toga problem granice, pod čim misli na primjenu arbitražne odluke koju Hrvatska ne priznaje.

- Tu su sebični razlozi jer bi željeli da susjedne države preuzmu veliki teret koji je na našim ramenima. Nas u Sloveniji najviše zanima je li Hrvatska sposobna štititi vanjsku granicu tako da Sloveniji ne bude potrebna ni žica ni druge mjere nego će se moći pouzdati u službena hrvatska tijela. To je za nas strateško i sigurnosno pitanje jer dobri susjedi znače i ekonomski. Ako se do odluke Vijeća EU ne uvaži provedba odluke arbitražnog suda o granici, to će u Ljubljani opterećivati odluku o širenju Schengena na Hrvatsku. Zbog toga mi je žao, i trudit ću se da dođe do nekog uzajamnog dogovora o načinu provedbe odluke - kazao je Pahor i dodao kako se problem neće riješiti preko noć, da bi na to Milanović dodao: "U posljednjih 30 godina je prošlo jako puno noći. No nema mamurluka."

Hrvatski je predsjednik istaknuo kako je osnova bilo kakvih razgovora na temu granice međunarodno pravo te da Hrvatska sve što radi čuvajući svoju granicu s manje ili više uspjeha, što ovisi o kutu gledanja, čini zbog ulaska u Schengen.

- Europska komisija je bila jasna, Hrvatska zadovoljava tehničke kriterije. Hrvatska se trudi i biva kritizirana u Europskom parlamentu da je preagresivna prema migrantima, i tu ima i istine i pretjerivanja, ali to je težak posao koji bi kada uđemo u Schengenski režim radili još intenzivnije, dodao je hrvatski predsjednik - kazao je Milanović i time pokazao da neće ići u sukob s Vladom oko tretmana granice, što su neki očekivali. Dodao je kako bi od ulaska Hrvatske u Schengen najviše koristi imala Slovenija jer je Hrvatska prisutna na dijelu granice s BiH na kojem migranti mogu proći.

- Pitanje bi bilo u kakvoj bi situaciji bila Slovenija u čuvanju svoje i još uvijek vanjske granice Schengena da to nije tako - istaknuo je Zoran Milanović.

No u jednadžbu oko granice treba ubaciti i dvije (ne)poznanice - parlamentarni izbori u Hrvatskoj ove godine te Janez Janša, mandatara nove slovenske vlade, koji je bio i protiv arbitražnog sporazuma, presudu Suda nazvao lošom, a kritizirao je i političke oponente koji su vodili vladu zbog tužbe Slovenije protiv Hrvatske na Sudu EU. Hoće li Janša - koji je vrlo otvoreno u Zagrebu na kongresu EPP-a zagovarao ulazak Hrvatske u Schengen, nastaviti s istom agendom ili je ona pak samo za unutarnjopolitičku upotrebu i hoće li mu koalicijski partneri formirati odnos prema Hrvatskoj, ostaje za vidjeti. Zna se da će u novoj vladi ministar vanjskih poslova biti iz redova Janšina SDS-a, a kao najvjerojatnije ime se spominje Anže Logar.

Izbor Slovenije kao prve inozemne destinacije za Milanovića nije iznenađenje - tijekom kampanje je govorio o strateškom partnerstvu s tom državom, ali i Austrijom, spomenuvši inicijativu Alpe- Adria. Stoga će Milanovićevo drugo inozemno putovanje sljedećeg tjedna biti Austrija gdje se sastaje s kolegom Alexandrom Van der Bellenom.