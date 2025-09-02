Naši Portali
Ušteda u tri koraka

Pitali smo umjetnu inteligenciju na čemu mjesečno možemo više uštedjeti u Hrvatskoj - režijama, hrani ili nečem trećem?

novac
Foto: unsplash
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
02.09.2025.
u 19:48

Najveća ušteda često se ne nalazi u jednom području, nego u sitnim rezovima na više strana.

U vremenu kada cijene iz mjeseca u mjesec rastu, a plaće ne prate uvijek taj tempo, pitanje štednje postaje sve važnije. Hrvati sve češće razmišljaju na kojim mjesečnim troškovima mogu napraviti najveće rezove – na režijama, hrani ili možda nekom trećem segmentu.

Računi za struju, vodu i plin čine značajan dio kućnog budžeta. Najveće uštede moguće su kroz promjenu navika – gašenje svjetla i uređaja, korištenje štednih žarulja, tuširanje umjesto kupanja, ali i kroz ulaganja u bolju izolaciju ili energetski učinkovite uređaje. Prema nekim procjenama, prosječno kućanstvo ovim metodama može smanjiti režije i do 20 posto.

Drugi najveći izdatak u kućnom budžetu svakako je hrana. Cijene su nakon uvođenja eura dodatno porasle, no prostora za uštede ipak ima. Kupovina na akcijama, planiranje obroka i smanjenje bacanja hrane ključni su koraci. Statistike pokazuju da se u Hrvatskoj godišnje baci oko 70 kilograma hrane po osobi – što znači da štednja počinje već u vlastitoj kuhinji.

Dok režije i hrana dominiraju, sve više građana shvaća da se značajne svote odlijevaju i na prijevoz te razne pretplate. Korištenje javnog prijevoza umjesto automobila, dijeljenje vožnji ili prelazak na bicikl može mjesečno donijeti stotine eura uštede, ovisno o udaljenosti na posao. S druge strane, mnogi plaćaju streaming servise, mobilne pakete i članarine koje rijetko koriste – a upravo se tu krije brza i laka prilika za rezanje troškova.

Iako se na režijama i hrani može puno uštedjeti, stvarni ključevi štednje leže u kombinaciji – pametnom upravljanju energijom, planiranju prehrane i kritičkom pregledu svih mjesečnih troškova. Najveća ušteda često se ne nalazi u jednom području, nego u sitnim rezovima na više strana.

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar antikomunist2
antikomunist2
20:50 02.09.2025.

Ne kupi novine! Dobro rješenje za uštedu i zaštitu menntalnog zdravlja.

