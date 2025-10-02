Pitali smo umjetnu inteligenciju koja je najbolja hrvatska serija svih vremena: Evo što kaže

Hrvatska televizijska produkcija kroz desetljeća je iznjedrila serije koje su ostavile dubok trag, ne samo među domaćom publikom nego i u širem regionalnom i međunarodnom kontekstu. Od humorističnih klasika koji se i danas citiraju, preko obiteljskih i povijesnih saga koje su oblikovale generacije gledatelja, pa sve do suvremenih drama koje su pronašle put do globalnih platformi – pitanje “koja je najbolja hrvatska serija svih vremena” izaziva žustre rasprave. Mi smo isto pitanje postavili ChatGPT-u, evo što kaže.

"Kad se govori o najboljim hrvatskim serijama svih vremena, gotovo je nemoguće izdvojiti samo jednu jer se ukusi gledatelja razlikuju, a i serije su nastajale u različitim vremenima i u različitim društvenim okolnostima. Ipak, nekoliko naslova stalno se ponavlja u raspravama kritičara i publike.

Za mnoge je apsolutni vrhunac domaće televizijske produkcije serija Naše malo misto Miljenka Smoje iz ranih sedamdesetih. Ona je kroz šarmantne likove i humor pun topline prikazala život u jednom dalmatinskom gradiću, a njezine replike i scene do danas su ušle u kolektivnu memoriju. Sličan status uživa i Prosjaci i sinovi Antuna Vrdoljaka, adaptacija romana Ivana Raosa. Ta serija, smještena u Imotsku krajinu, nudi bogat prikaz teškog života jedne obitelji, a kritičari je i danas smatraju umjetničkim remek-djelom koje se rijetko ponavlja.

U istom razdoblju nastao je i Velo misto, još jedna Smojina serija koja je pratila život Splita kroz nekoliko desetljeća, prikazujući povijesne i društvene promjene. To djelo mnogi doživljavaju kao kroniku Dalmacije i važan kulturni dokument, a ne samo televizijsku zabavu.

Novija televizijska produkcija donijela je drukčiji ton i estetiku. Serija Novine, koju je otkupio Netflix, pokazala je da i hrvatska televizija može konkurirati ozbiljnim europskim krimi-dramama. Priča o korupciji, politici i medijima u Hrvatskoj bila je mračna, napeta i odlično producirana, pa je privukla i međunarodnu pozornost.

Kad je riječ o humoru, među najomiljenijima su Bitange i princeze, koje su sredinom 2000-ih ponudile urbani sitcom s brzom, sarkastičnom duhovitošću, prepoznatljivim likovima i situacijama bliskim mladima. Publika je rado pratila i Crno-bijeli svijet, seriju koja je kroz nostalgičnu prizmu oživjela duh osamdesetih u Zagrebu, s puno glazbe, mode i društvenih detalja tog vremena. Ako se vratimo još malo unatrag, nezaobilazni su Gruntovčani, serija smještena u Podravini, koja je kroz humor i satire prikazala selo i njegove osebujne stanovnike.

Sve to vodi do zaključka da “najbolja serija svih vremena” zapravo ovisi o kriterijima. Ako pitaš kritičare i ljubitelje klasike, oni će reći Prosjaci i sinovi ili Naše malo misto. Ako pitaš širu publiku, starije generacije zaklinjat će se u Velo misto i Gruntovčane, dok će mlađi gledatelji radije izabrati Bitange i princeze ili Crno-bijeli svijet. A kad pitaš međunarodnu publiku, onda će odgovor gotovo sigurno biti Novine, jer su jedine prodrle do svjetske platforme poput Netflixa" rekao je Chat GPT pa napisao i rang listu najboljih serija.

1. Naše malo misto (1970–71.)

Ako moramo izabrati samo jednu, onda je to upravo ova serija Miljenka Smoje. Nostalgična, duhovita i ljudska, ostavila je neizbrisiv trag i postala ne samo televizijsko, nego i kulturno nasljeđe.

2. Prosjaci i sinovi (1971.)

Umjetnički možda najjača domaća serija, s vrhunskom glumačkom postavom i snažnim scenarijem. Često se spominje kao najbolja hrvatska serija svih vremena, rame uz rame s Našim malim mistom.

3. Velo misto (1979–80.)

Epska priča o Splitu kroz desetljeća – serija koja je oblikovala identitet cijele jedne regije i generacije gledatelja.

4. Gruntovčani (1975.)

Jedan od rijetkih slučajeva da je humor istovremeno i bezvremenski i lokalno ukorijenjen. Likovi i danas žive u kolektivnom sjećanju.

5. Novine (2016–20.)

Prva hrvatska serija na Netflixu. Mračna, ozbiljna i suvremena, dokaz da domaća produkcija može konkurirati međunarodnoj sceni.

6. Bitange i princeze (2005–10.)

Sitcom koji je obilježio 2000-e. Urbana, brza i duhovita serija s generacijskim pečatom.

7. Crno-bijeli svijet (2015–20.)

Nostalgija na osamdesete u Zagrebu. Sjajan miks glazbe, mode i društvenih promjena, izuzetno popularna među gledateljima.

8. Smogovci (1982–97.)

Obiteljska serija koja je pratila odrastanje i avanture djece iz zagrebačke obitelji Vragec. Generacijama je obilježila djetinjstvo.

9. Dirigenti i mužikaši (1971.)

Manje spominjana, ali vrlo vrijedna serija Kreše Golika, autora klasika Tko pjeva, zlo ne misli. Autentičan prikaz života u Zagrebu 60-ih.

10. Dnevnik plavuše (2010–12.)

Za kraj nešto drukčije – moderna, lagana i zabavna serija koja je osvojila mlađu publiku i pokazala da i “lakši” formati mogu biti dio razgovora o domaćoj televiziji.

"Da sumiram: ako moram odabrati samo jednu najbolju, to bi bilo “Naše malo misto” – jer je spojila kritički uspjeh, masovnu popularnost i bezvremensku vrijednost" zaključio je.