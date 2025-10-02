Naši Portali
TOP 10 SERIJA

Pitali smo umjetnu inteligenciju koja je najbolja hrvatska serija svih vremena: Evo što kaže

02.10.2025.
u 08:00

Koja je najbolja hrvatska serija svih vremena? Pitanje je koje već desetljećima izaziva rasprave među gledateljima, a odgovori se najčešće razlikuju ovisno o generaciji i ukusu. Od Smojinih bezvremenskih klasika preko humorističnih hitova 2000-ih pa sve do suvremenih drama na Netflixu, hrvatska televizija ostavila je neizbrisiv trag.

Hrvatska televizijska produkcija kroz desetljeća je iznjedrila serije koje su ostavile dubok trag, ne samo među domaćom publikom nego i u širem regionalnom i međunarodnom kontekstu. Od humorističnih klasika koji se i danas citiraju, preko obiteljskih i povijesnih saga koje su oblikovale generacije gledatelja, pa sve do suvremenih drama koje su pronašle put do globalnih platformi – pitanje “koja je najbolja hrvatska serija svih vremena” izaziva žustre rasprave. Mi smo isto pitanje postavili ChatGPT-u, evo što kaže.

"Kad se govori o najboljim hrvatskim serijama svih vremena, gotovo je nemoguće izdvojiti samo jednu jer se ukusi gledatelja razlikuju, a i serije su nastajale u različitim vremenima i u različitim društvenim okolnostima. Ipak, nekoliko naslova stalno se ponavlja u raspravama kritičara i publike.

Za mnoge je apsolutni vrhunac domaće televizijske produkcije serija Naše malo misto Miljenka Smoje iz ranih sedamdesetih. Ona je kroz šarmantne likove i humor pun topline prikazala život u jednom dalmatinskom gradiću, a njezine replike i scene do danas su ušle u kolektivnu memoriju. Sličan status uživa i Prosjaci i sinovi Antuna Vrdoljaka, adaptacija romana Ivana Raosa. Ta serija, smještena u Imotsku krajinu, nudi bogat prikaz teškog života jedne obitelji, a kritičari je i danas smatraju umjetničkim remek-djelom koje se rijetko ponavlja.

U istom razdoblju nastao je i Velo misto, još jedna Smojina serija koja je pratila život Splita kroz nekoliko desetljeća, prikazujući povijesne i društvene promjene. To djelo mnogi doživljavaju kao kroniku Dalmacije i važan kulturni dokument, a ne samo televizijsku zabavu.

Novija televizijska produkcija donijela je drukčiji ton i estetiku. Serija Novine, koju je otkupio Netflix, pokazala je da i hrvatska televizija može konkurirati ozbiljnim europskim krimi-dramama. Priča o korupciji, politici i medijima u Hrvatskoj bila je mračna, napeta i odlično producirana, pa je privukla i međunarodnu pozornost.

Kad je riječ o humoru, među najomiljenijima su Bitange i princeze, koje su sredinom 2000-ih ponudile urbani sitcom s brzom, sarkastičnom duhovitošću, prepoznatljivim likovima i situacijama bliskim mladima. Publika je rado pratila i Crno-bijeli svijet, seriju koja je kroz nostalgičnu prizmu oživjela duh osamdesetih u Zagrebu, s puno glazbe, mode i društvenih detalja tog vremena. Ako se vratimo još malo unatrag, nezaobilazni su Gruntovčani, serija smještena u Podravini, koja je kroz humor i satire prikazala selo i njegove osebujne stanovnike.

Sve to vodi do zaključka da “najbolja serija svih vremena” zapravo ovisi o kriterijima. Ako pitaš kritičare i ljubitelje klasike, oni će reći Prosjaci i sinovi ili Naše malo misto. Ako pitaš širu publiku, starije generacije zaklinjat će se u Velo misto i Gruntovčane, dok će mlađi gledatelji radije izabrati Bitange i princeze ili Crno-bijeli svijet. A kad pitaš međunarodnu publiku, onda će odgovor gotovo sigurno biti Novine, jer su jedine prodrle do svjetske platforme poput Netflixa" rekao je Chat GPT pa napisao i rang listu najboljih serija.

1. Naše malo misto (1970–71.)
Ako moramo izabrati samo jednu, onda je to upravo ova serija Miljenka Smoje. Nostalgična, duhovita i ljudska, ostavila je neizbrisiv trag i postala ne samo televizijsko, nego i kulturno nasljeđe.

2. Prosjaci i sinovi (1971.)
Umjetnički možda najjača domaća serija, s vrhunskom glumačkom postavom i snažnim scenarijem. Često se spominje kao najbolja hrvatska serija svih vremena, rame uz rame s Našim malim mistom.

3. Velo misto (1979–80.)
Epska priča o Splitu kroz desetljeća – serija koja je oblikovala identitet cijele jedne regije i generacije gledatelja.

4. Gruntovčani (1975.)
Jedan od rijetkih slučajeva da je humor istovremeno i bezvremenski i lokalno ukorijenjen. Likovi i danas žive u kolektivnom sjećanju.

5. Novine (2016–20.)
Prva hrvatska serija na Netflixu. Mračna, ozbiljna i suvremena, dokaz da domaća produkcija može konkurirati međunarodnoj sceni.

6. Bitange i princeze (2005–10.)
Sitcom koji je obilježio 2000-e. Urbana, brza i duhovita serija s generacijskim pečatom.

7. Crno-bijeli svijet (2015–20.)
Nostalgija na osamdesete u Zagrebu. Sjajan miks glazbe, mode i društvenih promjena, izuzetno popularna među gledateljima.

8. Smogovci (1982–97.)
Obiteljska serija koja je pratila odrastanje i avanture djece iz zagrebačke obitelji Vragec. Generacijama je obilježila djetinjstvo.

9. Dirigenti i mužikaši (1971.)
Manje spominjana, ali vrlo vrijedna serija Kreše Golika, autora klasika Tko pjeva, zlo ne misli. Autentičan prikaz života u Zagrebu 60-ih.

10. Dnevnik plavuše (2010–12.)
Za kraj nešto drukčije – moderna, lagana i zabavna serija koja je osvojila mlađu publiku i pokazala da i “lakši” formati mogu biti dio razgovora o domaćoj televiziji.

"Da sumiram: ako moram odabrati samo jednu najbolju, to bi bilo “Naše malo misto” – jer je spojila kritički uspjeh, masovnu popularnost i bezvremensku vrijednost" zaključio je.

