Pitali smo umjetnu inteligenciju kakva će biti iduća turistička sezona

Prema najnovijim pokazateljima, 2025. je bila rekordna godina za hrvatski turizam. Do sredine kolovoza zabilježeno je 15,5 milijuna turističkih dolazaka i 79,2 milijuna noćenja, što je oko 1 posto više nego lani. eVisitor podaci ukazuju da je u prvih osam mjeseci 2025. ostvareno 17,2 milijuna dolazaka (porast od 2% u odnosu na isto razdoblje 2024.) Osim toga, Ministarstvo je izvijestilo da se rast bilježi tijekom cijele godine, ne samo u vrhuncu ljeta. Uzmemo li u obzir ove brojke i trendove, umjetna inteligencija bi za sezonu 2026. predvidjela nastavljanje trenda stabilnog ili blagoga rasta: očekuje se sličan ili nešto veći broj dolazaka nego lani, s daljnjim fokusom na produljenje sezone i ravnomjerniju popunjenost kapaciteta.

Dolasci turista i tržišta

Domaće tržište nastavlja jačati. Hrvatski su turisti sve češće na putu unutar zemlje, što je jasno iz porasta noćenja – primjerice, u prvom polugodištu 2025. domaći gosti ostvarili su 11 posto više noćenja nego lani. Ministar Glavina naglašava da Hrvati „više nego ikad putuju unutar zemlje“. Što se tiče stranih gostiju, vodeće tržište ostaje Njemačka, a slijede ga Slovenija, Austrija, Češka i Poljska. Zanimljivo je da se nakon pandemije u potpunosti vratio britanski turizam – broj britanskih gostiju nastavio je rasti u 2024. i 2025., navodi Croatia Week. Sve više pažnje privlači i američko tržište: do polovice 2025. u Hrvatsku je doputovalo oko 260.000 Amerikanaca, što je 16 posto više nego godinu prije.

Ukratko, AI „analiza“ sugerira da će i u 2026. najviše gostiju doći iz Europe (posebice sjeverno i srednjoeuropskih zemalja) uz porast broka gostiju iz SAD-a, dok će domaći turizam nastaviti rasti zahvaljujući udarnim ljetnim terminima i novim izletničkim trendovima.

Ponuda i trendovi

Hrvatska se nastavlja pozicionirati kao cjelogodišnja destinacija. Iako će more i plaže i dalje biti glavni magnet, očekuje se da će se ponuda širiti. HTZ najavljuje veći naglasak na kulturnom, kongresnom i zdravstvenom turizmu te nautičkim programima, uz poseban fokus na enogastronomiju i vinsku ponudu, piše Croatia Week. U praksi to znači da bi uz klasične morske regije sve značajnije postajale i kontinentalne destinacije, nacionalni parkovi, cikloturizam i drugi oblici aktivnog odmora. Što se smještaja tiče, analize pokazuju da su turisti u 2025. najviše tražili hoteli, kampovi i apartmani višeg standarda. U prvih šest mjeseci 2025. hoteli su ostvarili oko 9,5 milijuna noćenja (rast 3% na godišnjoj razini), apartmani 8,5 milijuna (+5%) te kampovi 5,6 milijuna (+3%). HTZ naglašava da su najpopularniji smještaji upravo hoteli, kampovi i vrhunski apartmani, a raste popularnost luksuznih i kvalitetnih kapaciteta (s pet zvjezdica i glamping). Za sljedeću sezonu trebala bi se nastaviti ulaganja u poboljšanje infrastrukture (npr. više direktnih letova prema Americi) i diversifikaciju ponude. Već je najavljeno da bi se do 2026. godine otvorilo više izravnih veza s SAD-om, nakon što je prošle godine dolaske Amerikanaca potakla nova linija United Airlinesa.

Cijene i troškovi

Predviđanja za cijene usluga u 2026. ostaju umjerena. Hrvatski su troškovi u turizmu porasli relativno brzo – primjerice, u prvoj polovici 2025. hotelske su cijene porasle 4,6 posto u odnosu na godinu ranije, ali službeni putokazi upućuju na usporavanje inflacije. Europska komisija predviđa da bi inflacija u Hrvatskoj do 2026. trebala pasti na oko 2 posto. Turistički dužnosnici stalno ističu potrebu za „pametnim” određivanjem cijena: Hrvatska je i dalje relativno pristupačna destinacija (cijene smještaja su niže nego u Njemačkoj i Austriji, ali nešto više nego u Grčkoj ili Španjolskoj) pa se očekuje da će ugostitelji voditi računa o omjeru cijene i kvalitete.

Kolika je realna inflacija u turizmu bila u protekloj godini vidi se i po činjenici da su, primjerice, hotelske cijene 2023. porasle samo 1,9 posto na godišnjoj razini. Drugim riječima, velik rast iz 2024. i ranih 2025. polako se smiruje. U praksi se procjenjuje da bi i 2026. došlo do umjerenih poskupljenja smještaja, restorana i atrakcija, no bez naglih skokova – preciznije brojke bit će poznate tek nakon objave konačnih projekcija, ali stručnjaci naglašavaju da ključ uspjeha leži u balansu kvalitete i cijene.

Na kraju, inteligentni modeli i analitičari predviđaju da bi sljedeće ljeto moglo biti ponovno vrlo uspješno, iako možda ne dramatično iznad rekordnih 2025. Sve ovisi o sposobnosti da se zadrže ključni trendovi – širenje sezone, diverzificirana ponuda i razumna politika cijena. U svakom slučaju, i AI i ljudski stručnjaci slažu se: očekuje se solidna sezona, ali treba „pametno i mudro” upravljati ponudom i cijenama kako bi Hrvatska i dalje ostala konkurentna.