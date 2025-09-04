Pitali smo umjetnu inteligenciju je li skuplje umrijeti ili se vjenčati u Hrvatskoj?

U Hrvatskoj se već godinama vodi rasprava što je skuplje - vjenčanje ili sprovod. Dok jedni tvrde da je ulazak u brak postao luksuz za odabrane, drugi ističu da ni posljednji ispraćaj nije ništa manje udarac po džepu obitelji. Pogledajmo brojke koje nam je napisala umjetna inteligencija.

Vjenčanje u Hrvatskoj teško da prolazi ispod nekoliko tisuća eura. Samo trošak svadbene sale i menija za 100 do 150 uzvanika obično se kreće između 8.000 i 12.000 eura, ovisno o lokaciji i izboru jela. Tu se dodaju:

vjenčanica (500 do 2.000 eura),

odijelo (300 do 800 eura),

glazba (1.000 do 3.000 eura),

fotograf i snimatelj (800 do 2.000 eura),

cvijeće i dekoracije (500 do 1.500 eura).

Ukupni prosjek za jedno prosječno slavlje kreće se od 10.000 do 20.000 eura, a luksuzna vjenčanja mogu doseći i 50.000 eura. Naravno, troškovi se smanjuju ako mladenci organiziraju intimno slavlje ili se odluče za građanski brak bez golemog veselja.

Sprovod je jednostavniji, ali i dalje znatno opterećenje. Cijene variraju ovisno o gradu, vrsti grobnice i obredu.

osnovne pogrebne usluge (lijes, prijevoz, oprema) stoje između 800 i 1.500 eura,

ukopno mjesto i grobnica mogu koštati od 2.000 pa do više od 10.000 eura,

vijenci, cvijeće i osmrtnice dodaju još 200 do 800 eura,

svećenička ili obredna naknada obično je 100 do 300 eura.

Ako obitelj već posjeduje grobnicu, ukupni trošak sprovoda često ostane ispod 3.000 eura. Međutim, kupnja novog grobnog mjesta i izrada nadgrobnog spomenika mogu višestruko povećati iznos, pa troškovi lako dosegnu 10.000 eura. Kad se sve zbroji, prosječno vjenčanje višestruko je skuplje od prosječnog sprovoda. Razlika se dodatno povećava jer mladenci obično ciljaju na “najljepši dan u životu”, dok se obitelji pokojnika češće odlučuju za skromnija rješenja.