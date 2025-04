Pitali smo AI kako će se rasplesti Trumpov rat carinama: 'Mogući scenariji uključuju...'

Američki predsjedniki Donald Trump za 90 dana odgodio je stupanje na snagu ogromnom broju zemalja, osim Kini kojoj ih je povećao na 125 posto. No i samo najave poremetile su globalni trgovinski poredak koji traje desetljećima, potaknule strah od recesije i uzdrmale dionice diljem svijeta. Trumpov potez posljednjih su dana komentirali brojni stručnjaci i analitičari, a sada smo za "mišljenje" priupitali ChatGPT i DeepSeek, s obzirom na to da je umjetna inteligencija sve prisutnija u našim svakodnevnim životima. Naime, dvjema platformama postavili smo isto pitanje: "Kako će se rasplesti rat carinama Donalda Trumpa?"

ChatGPT uvodno ističe kako je trgovinski rat izazvao značajne globalne ekonomske potrese. Uz to, navodi kako ekonomski stručnjaci upozoravaju da bi ovakve politike mogle dovesti do povećanja inflacije, smanjenja rasta BDP-a i povećanja nezaposlenosti, što bi dodatno zakompliciralo globalne ekonomske odnose. ​"S obzirom na trenutnu situaciju, teško je predvidjeti kako će se trgovinski rat rasplesti. Mogući scenariji uključuju dugotrajan sukob s ozbiljnim gospodarskim posljedicama ili, u najboljem slučaju, povratak za pregovarački stol i postizanje novih trgovinskih dogovora. Međutim, trenutna dinamika sugerira da će sukob potrajati, s neizvjesnim ishodom za globalnu ekonomiju", navodi ChatGPT.

Druga AI platforma, DeepSeek, ističe kako je rat carinama stvorio značajne globalne ekonomske i političke turbulencije. Uz to, navodi nekoliko ključnih scenarija koji prikazuju kako bi se sukob mogao rasplesti. Prvi od njih, za koji se napominje kako je najvjerojatniji kratkoročniji scenarij, jest eskalacija trgovinskog rata. Dodaje kako to uključuje uzvratnu reakciju Kine, rast inflacije te tužbe od strane Europske unije i Kanade. Drugi mogući scenarij, ističe DeepSeek, su pregovori. Naime, navodi kako bi moglo doći do pritiska od strane američkih korporacija i privremenog kompromisa s Kinom.

Kao najcrniji scenarij navodi geopolitičku eskalaciju - Kina širi sankcije na Tajvan, SAD ograničava izvoz kritičnih tehnologija, a EU se udaljava od SAD-a. Sudska i pravna borba mogla bi biti četvrti scenarij, a riječ je o sporim procesima. Kao petu opciju DeepSeek navodi promjenu administracije, odnosno to da bi iduća američka administracija mogla ukinuti carine. Uz to, DeepSeek sažima mogući razvoj događaja:

Kratkoročno (2025.–2026.) – Nastavak trgovinskog rata s Kinom, uz ograničene pregovore s EU

Srednjoročno (2027.–2028.) – Ako carine uzrokuju recesiju, Trump će morati pregovarati

Dugoročno – Ako SAD i Kina ne postignu dogovor, može doći do trajne podjele globalne trgovine na dva bloka (zapadni vs. kineski utjecaj)

"Najvjerojatnije je da će carine ostati na snazi dok Trump bude na vlasti, ali njihov intenzitet ovisi o reakciji drugih zemalja i ekonomskim posljedicama. Ako rat carina ozbiljno pogodi američke potrošače i korporacije, pritisak na Bijelu kuću će narasti, što može dovesti do djelomičnog povlačenja mjera", zaključuje DeepSeek.

GALERIJA 'Jadni' milijarderi: Trumpove carine osakatile im carstva, evo koliko su svjetski bogataši izgubili u samo jednom danu