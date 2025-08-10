Stjuardesa je poslala poruku putnicima: 'Obratite pozornost kada perete ruke u avionu'

Iako se često smatraju simbolom modernog putovanja i visoke tehnologije, avioni nisu uvijek onoliko čisti koliko bismo željeli vjerovati. Unatoč redovitom čišćenju, na mnogim površinama u kabini mogu ostati tragovi prljavštine, bakterija i virusa, što može predstavljati rizik za zdravlje putnika. Tako je jedna stjuardesa podijelila važnu poruku o potencijalnim higijenskim zamkama pranja ruku u zrakoplovu, sugerirajući da bi to moglo učiniti više štete nego koristi. Cher, s pet godina letenja iza sebe, oglasila se na TikToku da bi otkrila "najprljavije dijelove" aviona, piše Daily Express.

"Vidjela sam kako ljudi nekoliko puta povraćaju u umivaonik u toaletu. Nikada nisam vidjela da su ti umivaonici očišćeni. Voda kojom perete ruke također je prljava. Ne smijete je piti jer sadrži previše bakterija, pa pranje ruku tom vodom vjerojatno nije baš dobro. Ne znam što je u njoj, ali stalno mi oštećuje nokte i čini ih izuzetno lomljivima, bilo da imam lak ili gel na njima, potpuno oštećuje njihovu vanjštinu", upozorila je Cher.

Osim toga, otkrila je da se sjenila na prozorima rijetko čiste, a samo je jednom vidjela da se čisti toalet. Cher je savjetovala putnike da tijekom cijelog leta drže cipele na nogama jer je tepih prepun bakterija i ne čisti se temeljito između letova. "Unaprijed se ispričavam ako vas ovo zgrozi sljedeći put kada letite, ali svi bi trebali znati ove činjenice", napisala je u opisu videa.

"Upravo sam shvatio da bez obzira koliko dezinficiram i čistim sve oko sebe u avionu, i dalje je užasno", napisao je jedan korisnik. "Ako ne bi očistili umivaonik i sjedala toaleta po dolasku na destinaciju, sigurno ih više nitko ne bi mogao ni koristiti. Obično po slijetanju dolaze čistači da ih očiste", dodao je drugi.

"Džepovi na sjedalima su također prljavi. Vidjela sam kako čistačice brzo brišu stvari, ali općenito su avioni prljavi. Bila sam bolesna mjesecima kada sam počela raditi kao stjuardesa, nije ni čudo", objasnila je jedna korisnica. "Kao bivši pilot, neću prati ruke u umivaoniku. Uzmite sredstvo za dezinfekciju ruku iz torbe, a zatim ih operite kada sletimo u zračnu luku", savjetovao je korisnik.