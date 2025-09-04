Pilot-projekt: do 16.150 eura potpore za nova kućna ložišta

Otvorene su prijave na javni poziv za sufinanciranje zamjene starih kućnih ložišta. Riječ je o pilot-projektu vrijednom deset milijuna eura koji Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodi u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije. Stanovnici Slavonskog Broda, Siska i Kutine, tri grada s najzagađenijim zrakom, moći će zamijeniti zastarjele peći na drva novim, ekološki prihvatljivim rješenjima poput pirolitičkog kotla na drva, dizalice topline ili ugradnje fotonaponske elektrane. Država će im pritom sufinancirati čak 80 posto troškova, odnosno do 16.150 eura po kućanstvu. Uz niže troškove grijanja, investicija će pridonijeti čišćem zraku na širem području.

Prema informacijama koje su nam dostavljene iz Ministarstva zaštite okoliša, prvog dana do 12 sati zaprimljeno je 69 prijava, i to 39 iz Siska, 17 iz Slavonskog Broda i 13 iz Kutine. Iako će prijave biti moguće do trenutka iskorištenja predviđenih sredstava ili do kraja godine, ovakav je interes ipak znatno slabiji od očekivanog, osobito ako se uzme u obzir da je samo u Slavonskom Brodu više od 4000 ložišta koja traže zamjenu.

Brodsko-posavska županija uvelike se angažirala u provedbi projekta i građanima pruža tehničku potporu u prikupljanju potrebne dokumentacije, a razmatra i mogućnost dodatnog sufinanciranja. U županiji drže kako je moguće da su neki građani odustali zbog (pre)opsežne papirologije, no ističu kako je ipak dobro što će takav program zaživjeti.

– To je hvalevrijedan projekt, ali kada nešto radite prvi put, onda uvidite i neke prepreke. Možda su se ljudi odmaknuli od projekta zbog administrativnih prepreka. Znamo da kuće moraju biti certificirane, da mnogi ljudi nemaju ni to. No vjerujem da će se nakon prvog kruga napraviti određeni zaključci i da će se sigurno ići u smjeru da se to omasovi, da ljudi lakše mogu doći do sredstava – rekao je župan Danijel Marušić.

Kako bi se smanjile emisije lebdećih čestica koje dolaze i iz kućnih ložišta, program omogućuje zamjenu dotrajalih samostojećih peći na kruta goriva ili konvencionalnih centralnih sustava grijanja novim, energetski učinkovitijim rješenjima. Za nabavu i ugradnju ključno je prikupiti potrebnu dokumentaciju i prijavu poslati elektroničkim putem, preko sustava eFZOEU. Pravo na sufinanciranje imaju vlasnici obiteljskih kuća i stanova u višestambenim zgradama, ali samo u područjima s drugom kategorijom kakvoće zraka.

Program je dio šire strategije Vlade, ukupne vrijednosti 220 milijuna eura, kojom se nastoji poboljšati kvaliteta zraka u Hrvatskoj i potaknuti prelazak na energetski učinkovitije i ekološki prihvatljive sustave grijanja.