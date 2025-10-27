Pijan benzinom polio sina i kuću te ih zapalio

Za teški pokušaj ubojstva, dovođenje u opasnost, nasilje u obitelji i prijetnje osumnjičen je 58-godišnjak protiv kojeg je ŽDO Sisak nakon ispitivanja pokrenuo istragu. Sumnjiči ga se da je 21. listopada u obiteljskoj kući na području Sisačko-moslavačke županije, u kojoj stanuje sa suprugom i sinom, u alkoholiziranom stanju, benzinom polio prostorije u kući. Tužiteljstvo navodi da je tim činom pristao da sina liši života, a osim što je benzinom polio prostoriju, polio je i odjeću svog sina. Potom je upaljeni upaljač i zapaljenu krpu bacio na proliveni benzin u smjeru svog sina, pri čemu se vatra proširila na kuću i tijelo njegova sina. Život sina 58-godišnjaka spašen je pravodobnom intervencijom osumnjičenikove supruge koja je sina izvela van te s njega skinula plamteću odjeću. No usprkos tome zadobio je opekline te je kasnije prevezen u bolnicu kako bi mu bila ukazana pomoć.

Nadalje, 58-godišnjak se sumnjiči da je od 2022. do 18. listopada 2025. učestalo verbalno zlostavljao suprugu i sina, a sumnjiči ga se da je 19. listopada 2025. supruzi prijetio da će zapaliti kuću. Što je i učinio 21. listopada. Nakon što je priveden i ispitan na tužiteljstvu, 58-godišnjak je doveden pred suca istrage Županijskog suda u Sisku koji mu je na zahtjev tužiteljstva odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.