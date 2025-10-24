Žena koju je susjed bacio u bunar opisala stravične trenutke napada: 'Kako sam preživjela, sam Bog zna'

U Lonjici kraj Vrbovca u srijedu je 45-godišnji muškarac napao 67-godišnju ženu i bacio je u bunar, iz kojeg ju je spasio susjed. "Ušao je u moje dvorište, nešto je pričao. On inače teško govori i nisam obraćala uopće pažnju. Nešto sam radila, bila sam mu okrenuta leđima. Čovjek se zaletio, zgrabio me i bacio u bunar. Sva sreća pa je moj susjed naletio i spasio me", rekla je žena za 24 sata. Bunar je bio je djelomično ispunjen vodom, što je ublažilo pad. Nakon što ju je bacio u bunar, kaže, muškarac je na nju pobacao smeće iz njezine kante, pa čak i crepove iz dvorišta. "Bila sam unutra negdje pola sata. Susjed je naletio po nešto jer je to naš zajednički bunar. Kad je vidio mene unutra, samo što mu nije srce stalo, skoro je doživio infarkt. Ne možeš ti iz bunara, nije me mogao sam izvući, nego su mu pomogla još dvojica. Oni ga nisu ni prijavili, ovo je selo, svi se nekog boje", dodala je žena, koja je događaj kasnije prijavila policiji.

Nakon boravka u bolnici, žena se u četvrtak vratila kući s modricama po cijelom tijelu, uključujući koljena, noge, ruke i glavu. "Sad sam došla iz bolnice. Kako sam preživjela, sam Bog zna. Kako je on mene bacio, nisam pala ni na noge ni na glavu nego sa strane", ispričala je. Žena je dodala da je napadač ranije znao doći do nje, ali nikad nije bio agresivan. Dodaje da muškarac ima psihičkih problema, o čemu ona nije znala jer nije dugo živjela u mjestu, a susjedi je na to nisu upozorili. Nakon događaja, privremeno je napustila kuću jer nije htjela gledati bunar. "Ne mogu hodati, u bolnici ne znaju zašto. Bila sam na svim pretragama, sve je, kao, bilo dobro, a ja ne mogu hodati. Mene noge ne drže", kazala je.

Policija je potvrdila događaj: "Prema do sada utvrđenom, u dvorištu 45-godišnjak se fizički sukobio sa 67-godišnjakinjom, nakon čega ju je bacio u bunar dubine 6 metara ispunjen vodom do visine 140 centimetara od gornjeg ruba betonskog okna i tako ostavio bez pružanja pomoći sve do dolaska susjeda. Liječnička pomoć pružena joj je u Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena." Osumnjičeni je uhićen i priveden na kriminalističko istraživanje, a policija je događaj prvotno okvalificirala kao pokušaj ubojstva. Konačna kvalifikacija bit će poznata nakon završetka istrage i ispitivanja muškarca u nadležnom tužiteljstvu.