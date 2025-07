PEVEX otvorio prodajni centar u Gospiću

1. hrvatski trgovački lanac PEVEX d.d. danas je u Gospiću otvorio prodajni centar na zadovoljstvo mnoštva kupaca Ličko-senjske županije. To je 32. prodajni centar PEVEX-a koji na više od 4.000 četvornih metara nudi gotovo 20.000 artikala domaćih i inozemnih proizvođača i dobavljača. Vrijednost investicije novog PEVEX prodajnog centra premašuje 10 milijuna eura. Velik je to doprinos poticaju razvoja gospodarstva Like jer novozaposleno je 48 djelatnika.

„Nastavljamo rast kompanije i u skladu s planovima otvorili smo prodajni centar u Gospiću koji je dio naših strateških ciljeva. Posebno nam je drago da smo odsad našim kupcima dostupniji baš na ovom području te više neće morati do potrebnih osnovnih i specijaliziranih proizvoda za dom, vrt i opremanje putovati kilometrima. Ovom prilikom posebno bih zahvalio lokalnoj zajednici na podršci koju su nam pružili i prepoznali važnost dolaska PEVEX-a u Gospić – napomenuo je predsjednik Uprave PEVEX d.d. Krešimir Bubalo.

Foto: PEVEX

Dodao je kako ekspanzija kompanije ide željenom dinamikom, a ova investicija dio je dugoročnog strateškog plana kompanije, kojim se ne samo ulaže u infrastrukturu, dostupnost kupcima i u konačnici jačanje lokalnih sredina, već se i osigurava stabilan rast i jačanje pozicije PEVEX-a na tržištu. Kroz kontinuirana ulaganja širimo svoje kapacitete, unaprjeđujemo poslovanje i otvaramo nove mogućnosti kako za kupce, tako i za zaposlenike, rekao je predsjednik Uprave PEVEX-a Krešimir Bubalo.

Poput ostalih prodajnih centara koji su u kompanijskom vlasništvu, PEVEX Gospić suvremeno je opremljen, energetski efikasan i potpuno prilagođen zahtjevima kupaca.

Omogućena im je kupovina kompletnog asortimana PEVEX-a s atraktivnim cijenama iz osam prodajnih programa: Građevina i boje, Željeznarija, Vrt i sezona, Elektronika, Dom i dizajn, Keramika i sanitarije, Kućanski uređaji te roba Široke potrošnje. Uz to, na raspolaganju su i sve usluge koje imaju ostali prodajni centri PEVEX.

Foto: PEVEX

Prodajni centar PEVEX Gospić je na adresi Budačka ulica 238, a kupce čekaju brojni popusti i pogodnosti povodom otvorenja kao i nagradna igra u kojoj PEVEX kupce daruje vrijednim nagradama.

Dolazak prvog hrvatskog trgovačkog lanca u Gospić dio je investicijskog ciklusa PEVEX-a koji uključuje 40 prodajnih centara diljem Hrvatske. Trenutno traju radovi na gradnji prodajnog centra u Đakovu, a u pripremi su Dugopolje, Varaždin i još nekoliko lokacija.

PEVEX danas ima 32 prodajna centra u 28 hrvatskih gradova.