Petir zbog zabrane humanitarne akcije Caritasa prijavila pučkoj pravobraniteljici Grad Sisak i gradonačelnicu

Saborska zastupnica Marijana Petir prijavila je pučkoj pravobraniteljici Teni Šimonović Einwalter Grad Sisak i sisačku gradonačelnicu Kristinu Ikić Baniček "zbog diskriminacije po osnovi vjere i obrazovanja". Učinila je to zbog nedavne zabrane provedbe humanitarne akcije Caritasa u sisačkim školama.

"Kao što vam je poznato, vjeronauk je dio školskog sustava i ne sastoji se samo u teorijskom znanju koje vjeroučitelji predaju djeci, čiji roditelji to traže i imaju na to pravo, nego je on i odgojni predmet koji potiče na konkretna djela, osobito ljubavi prema bližnjima. Školski vjeronauk stavlja naglasak na cjeloviti odgoj čovjeka te imajući osobito u vidu religioznu dimenziju , na promicanje osobnih i društvenih općeljudskih i vjerničkih vrednota.

Ovim postupkom gradskih vlasti Grada Siska krše se vjerska prava i sloboda apostolskog poslanja Crkve koja su zajamčena i Ustavom RH i međunarodnim ugovorima između RH i Svete Stolice.

Na području Sisačke biskupije i Grada Siska školski vjeronauk pohađa između 75% i 95% djece, a ona, kao i njihovi roditelji, imaju Ustavom i zakonom zajamčena vjerska prava. Republika Hrvatska priznaje javno pravnu osobnost Katoličke Crkve i javnu pravnu osobnost svih crkvenih ustanova koje imaju takvu pravnu osobnost prema odredbama kanonskog prava.

Kako stoji i u Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u javnim predškolskim ustanovama, katoličke vjerske tradicije duboko su ukorijenjene u hrvatskoj kulturnoj baštini, što se u javnom hrvatskom školstvu uzima u obzir, napose u provođenju prikladnih vjersko-kulturnih inicijativa i programa, koje uz školstvo obuhvaćaju najrazličitija područja društvenoga i kulturnoga života, stoga se ovakvom odlukom Grada Siska krši i pravo na obrazovanje djece koja pohađaju nastavu katoličkog vjeronauka u okviru kojeg je u nastavnom kurikulumu predviđena i ova humanitarna aktivnost.

Kako biste zaštitili vjernike i njihova prava zajamčena zakonskim propisima Republike Hrvatske i međunarodnim pravom, osobito Međunarodnim ugovorom Republike Hrvatske i Svete Stolice, molim vas da što žurnije poduzmete sve Zakonom propisane mjere te me o istom povratno izvijestite", stoji u prijavi koju je Marijana Petir uputila pučkoj pravobraniteljici.