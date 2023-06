Što to znači? Pernar objavio logotip jedne stranke pa promijenio kad je zaintrigirao javnost

Bivšem saborskom zastupniku Ivanu Pernaru nakon slučaja Zambija, u kojeg se samoinicijativno odlučio uplesti, nastavlja ''zabavljati'' svoje pratitelje na društvenim mrežama. Naime, posljednja dva dana objavljuje logotipove hrvatskih stranaka, pa se postavlja pitanje: kojim povodom?

Podsjetimo se, bivši suosnivač Živog zida nedavno je otišao u Zambiju kako bi svjedočio protiv osmero Hrvata protiv kojih je bila podignuta optužnica zbog sumnje u trgovanje djecom, a Pernar je ranije objasnio i kako je financirao to putovanje, s obzirom na to da je trenutno nezaposlen. Kartu iz Beča, kazao je, platio je 500 eura, dok ga je smještaj u Ndoli koštao 13 eura dnevno. ''Jeftinije je živjeti u Zambiji nego u Hrvatskoj'', kazao je Pernar. Na pitanje mnogih kako si je to priuštio Pernar nije odgovorio, no ove je srijede objavio fotografiju loga Domovinskog pokreta.

- Evo jedna za sve hejtere i ljubitelje hormonalne terapije - poručio je Pernar uz fotografiju, što je brojne navelo na misao da je DP bio financijer Pernarovog odlaska u Zambiju, ali i potencijalnog ''odabira'' svoje stranke na izborima iduće godine. Osim toga, Pernar je podijelio i objavu Domovinskog pokreta koja se tiče skidanja hrvatske zastave kod Knina.

Novinari su ubrzo i popratili Pernarove objave na Facebooku, no potom je odlučio ubrzo maknuti fotografiju Domovinskog pokreta, i zamijeniti je HDZ-ovom, i to u duginim bojama. - Ovo je politička opcija koju je nekad predvodio FT - napisao je, aludirajući na prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana. I dalje nije jasno koji su Pernarovi motivi za objavljivanjem ovih fotografija, no radi li se ''najavi'' za priključenjem nekoj stranci, saznat ćemo ubrzo.

