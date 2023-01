Penava oštro o smjenama u Vladi: 'Ne može biti da 20 ljudi nije u redu nego to pokazuje na neke druge probleme'

Komentirajući najnovije smjene u Vladi RH predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava rekao je kako ne gleda blagonaklono na broj ministara koji su se do sada promijenili u Vladama Andreja Plenkovića. Prema njegovim riječima i taj broj promijenjenih ministara govorili kako nije problem u tim ljudima nego u onome tko ih kadrovira, odnosno njegovom načinu odabira.

- Ne može biti da 20 ljudi nije u redu nego to pokazuje na neke druge probleme – istakao je Penava.

Dodao je kako je sada već bivši ministar graditeljstva Ivan Paladina predložio model ubrzanja obnove, ali da to nije prošlo. Posebno je komentirao smjenu ministrice Nataše Tramišak rekavši kako je ona učinkovitost podignula s 30 na 70 posto i sada je smijenjena.

- Nataša Tramišak je osoba koja iza sebe nema niti jednu aferu, što je jako rijetko kada je riječ o Plenkovićevim ministrima, a uz to ima dobre rezultate rada. Imamo situaciju u kojoj kada DORH i Olaf podižu optužnice protiv ministara u Vladi njih Andrej Plenković brani, a one koji su neopterećeni aferama, imaju rezultate i ideje miče sam. Nije mi to jasno – rekao je Penava.

Dodao je i kako ne očekuje ubrzanje procesa obnove kao i da imamo Vladu i premijera u kojoj nitko za ništa ne odgovara pri čemu su svoju neoperativnost demonstrirali više puta. U isto vrijeme, kako je podsjetio predsjednik DP-a, imamo premijera koji je slavodobitno proglasio pobjedu nad korona virusom.

Smatra i kako je smjena ministrice Nataše Tramišak jasna poruka županu Ivanu Anušiću koji se dokazao sa svojim rezultatima koji su doprinijeli da se Osijek i Osječko – baranjska županija vrate pod okrilje HDZ-a. Podsjetio je i da je upravo Anušić javno govorio o nekim stvarima koje se događaju u HDZ-u i da se protivio neprincipijelnim i trgovačkim koalicijama.

- Ovo je zapravo posljednji obračuni Andreja Plenkovića domoljubnom i nacionalnom strujom u HDZ-u. On je HDZ proteklih godina transformirao u anacionalnu stranku koja je daleko od demokršćanskih vrijednosti. Radi toga su smijenjeni ljudi poput Brkića, Kovača, Stiera… - kazao je Penava.

Na upit novinara da je Mario Banožić sada ostao jedini ministar iz Slavonije Penava je rekao kako je Banožić upravo profil kadra kakve Plenković treba, a da su to nekvalitetni ljudi koji isključivo veličaju lik i djelo velikog vođe. Kazao je i kako je na parlamentarnim izborima 2020. godine on u Vinkovcima, koji su rodni grad Maria Banožića i bivšeg gradonačelnika Mladena Karlića, osvojio isti broj preferencijalnih glasova koliko njih dvojica zajedno.

Govoreći o svojim iskustvima u HDZ-u kazao je kako on zajedno sa svojim ljudima iznjedrio Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara koji je prezentirao premijeru Plenkovića te da je sve to kasnije iskorišteno samo u PR-ovske svrhe pred izbore, a da poslije od toga nikada ništa nije bilo.