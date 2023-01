Ivan Anušić: Ne vidim razloge za smjenu ministrice Nataše Tramišak

Rekonstrukcija Vlade Republike Hrvatske bila je jučer glavna politička tema u našoj zemlji. Smjena ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivana Paladine bila je očekivana, s obzirom na to da se obnova potresom pogođene Banovine, što mu je bio glavni zadatak, praktički nije maknula s mrtve točke. No odlazak Nataše Tramišak, sada već bivše ministrice regionalnog razvoja i europskih fondova, ipak je iznenađenje. S obzirom na to da je ona dugogodišnja suradnica Ivana Anušića, potpredsjednika HDZ-a i osječko-baranjskog župana, i slovi za njegov kadar, očekivala se njegova žustra reakcija. No ona je izostala, barem za sada. S Ivanom Anušićem razgovarali smo o rekonstrukciji Vlade, ali i pitanju novoga modela izbornih jedinica. Upravo se Anušić, podsjetimo, prije nekoliko mjeseci usprotivio rješenju po kojemu bi se smanjio broj saborskih zastupnika iz Slavonije.