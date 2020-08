Penava najavio otvaranje Vodotornja: 46 milijuna kuna za najponosniji pogled u Hrvatskoj

Poslije više od tri godine, otkako su započeli radovi, radovi na sanaciji vukovarskog Vodotornja približili su se samome kraju. Radovi su bili podijeljeni u dvije faze i to prvu fazu koja obuhvaća samu sanaciju Vodotornja i drugu fazu, koja je gotova, a koja je obuhvaćala uređenje okoliša, izgradnju dječjeg igrališta, amfiteatra s tribinama koje gledaju na Dunav, parkirališta, staza, rasvjete, kafića…

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Očekujemo kako se uskoro i sva oprema biti postavljena tako da otvaranje Vodotornja planiramo krajem listopada ovce godine. U realizaciju ovoga projekta, koji je okupio cijelu Hrvatsku ali i dijasporu, sudjelovalo je 6.987 pravnih i fizičkih osoba koji su osigurali 46 milijuna kuna koliko je uložena u realizaciju projekta. Svi oni su stavili do znanja koliko im je stalo do vrijednosti Domovinskog rata ali i stine, rekao je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava koji je novinarima izjavu dao na samome vrhu Vodotornja.

Najavio je kako će i poslije otvaranja ostati manji dio opreme za postaviti ali da to neće umanjiti doživljaj. U hodu će se vidjeti hoće li do otvaranja Vodotornja biti završen i popis svih donatora ali i što ne bude riješiti će se preko zime.

-Želim još jednom zahvaliti svima koji su se odazvali ovoj akciji kao i medijima koji su pratili projekt. Svi su pokazali zajedništvo te smo nadišli sve probleme i promišljanja. Rezultat svega toga je da smo dobili najponosnije mjesto u Hrvatskoj. Prezadovoljan sam učinjenim i puno mi je srce. Očekivali smo da će radovi trajati upola kraće ali kada se sve ovo vidi svi problemi padaju u drugi plan. Vukovar je dobio još jedan vrijedan objekt koji će puno značiti i u gospodarskom smislu. Ovdje će raditi 27 osoba, rekao je Penava.

Direktor gradske tvrtke „Vukovarski Vodotoranj - simbol hrvatskog zajedništva“ Darijan Zeko najavio je kako će posjetiteljima biti osigurani vodiči koji će ih voditi kroz objekt i iznositi činjenice kao i da će uskoro biti opremljena i Memorijalna soba koja se nalazi u prostoru nekadašnjeg spremnika za vodu. Tu će se uz Memorijalnu stazu nalaziti multimedijalna oprema koja će prikazivati vukovarsku bitku, Vodotoranj, stradanje grada…

Voditelj projekta Bruno Pakter kazao je medijima kako je obnova Vodotornja građevinski pothvat s kakvim se do sada nitko u Hrvatskoj nije susretao. Vodotoranj je visine 50-ak metara i tijekom rata pogođen je sa više od 600 granata. O oštećenjima govori i to kako je tijekom rekonstrukcije dva puta preprojektiran što je tražilo još više vremena i sredstava. Rekonstrukcija je obuhvaćala radove od samoga podnožja pa sve do vrha kojega sada krasi jarbol visine 9 metara i hrvatska zastava. Na objektu je utrošeno oko 160 tona čelične konstrukcije, 84 tone čelične armature, 500 kubika betona…

Do vrha se može panoramskim dizalom, koji ima 4 stanice, ili pak preko 211 stepenica kroz unutrašnjost Vodotornja. Na samome vrhu su i tribine, zaštitna ograda kao i dva dvogleda koja pružaju, kako je rečeno, najponosniji pogled u Hrvatskoj.