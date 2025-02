Penava na mukama, Milanović ga zove na inauguraciju, hoće li doći ili bojkotirati s HDZ-om?

Inauguracija novog-starog predsjednika Zorana Milanovića sve je bliže. Ceremonija će se održati 18. veljače, a kao i prvi put u Uredu predsjednika RH na Pantovčaku. Zna se i tko će pjevati hrvatsku himnu, bit će to klapa Hrvatske ratne mornarice "Sveti Juraj". A ne zna se jedino tko će od uzvanika doći na inauguraciju, no evo tko je dobio pozivnicu. Novi list javlja kako je Milanović pozvao predsjednika Domovinskog pokreta i potpredsjednika Sabora Ivana Penavu. S obzirom na to da su u HDZ-u najavili kako na inauguraciju neće dolaziti, pred Penavom je dvojba hoće li ići ili ne ići i prikloniti se koalicijskim partnerima.

Novi list piše kako je Milanović nekoliko mjeseci prije prošlogodišnjih parlamentarnih izbora izjavio da mu je "Domovinski pokret deset puta bliži nego HDZ". Navodi se kako će pozivnica za inauguraciju stići svim članima Predsjedništva Sabora, pa tako i HDZ-ovom Željku Reineru, zatim Furiju Radinu te Peđi Grbinu i Sabini Glasovac iz SDP-a. Poziv će dobiti i premijer te nekoliko ministara, kao i predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić, načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, predsjednik HAZU-a Velimir Neidhardt te predsjednici političkih stranaka koje su podržale Milanovićevu kandidaturu.

Osim toga, na listi pozivnica je i zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, administrator Eparhije zagrebačko-ljubljanske Kirilo, predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj muftija Aziz Hasanović, kao i vjerski dužnosnici protestanata i Židova.

