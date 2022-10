Pelješki ugostitelj koji satirom rešeta političare: 'Ma kod mene su svi dobrodošli, ali imam jedan uvjet'

Oštricu tipičnog dalmatinskog humora pelješkog ugostitelja Jakova Begovića nije otupio ni posjet policije. Nakon što su ga 'plavci' posjetili zbog natpisa 'Mađare ne služimo, niste dobrodošli na vaše more', koji je izazvan svojatanjem našeg more od strane mađarskih političara proljetos istaknuo na tabli ispred svog restorana, Begović je nastavio po starom. Uostalom, kakav bi to Dalmatinac bio bez malo dišpeta?

Meta njegovih šala nisu uvijek i isključivo visoka politika i političari, Begović inspiraciju nalazi i u svakodnevnom životu, a šali se i na vlastiti račun, ali trenutno se pred njegovim Tuna barom opet koči zajedljiva poruka 'dobrodošlice' isprovocirana stavovima nove talijanske premijerke o Istri i Dalmaciji. Iako mu zbog obraćanja Mađarima i ironiziranja oko toga čije je Jadransko more prijeti poprilična kazna, nije posebno razočaran što njegova satira nije shvaćena na pravi način, niti mu je prisjelo zafrkavanje s politikom.

Foto: Privatni album

- Ma, vraga, di bi mi prisjelo. Pa nisu ništa shvatili, ja sam tada samo rekao da nisu dobrodošli na njihovo more - pojašnjava Begović svoju igru riječima, koja je isprovocirala službene reakcije.

Zbog 'nedobrodošlice' Mađarima pelješki ugostitelj s tridesetogodišnjim iskustvom osumnjičen je, inače, za povredu dostojanstva Mađara po Zakonu o suzbijanju diskriminacije. Nekoliko riječi ispisanih kredom mogla bi ga tako kao fizičku osobu stajati od pet do 30.000 kuna kazne ili, bude li u prijavi tretiran kao obrtnik, odnosno pravna osoba, od deset do čak 200.000 kuna. Poziv na sud još nije dobio iako je od posjeta policije prošlo nekoliko mjeseci.

- Nemam ja ništa ni protiv koga, ljude ne dijelim i u mom su restoranu svi dobronamjerni gosti i dobrodošli. Ali, imam jedan uvjet, moraju voljeti vino i tunu - smije se pelješki zafrkant, koji godinama svojim natpisima u baru zabavlja i goste i prolaznike.

Namjernici su tako pred njegovim barom mogli pročitati: 'Imamo odličnog kuhara, ali ga ne bismo preporučili', 'Akcija! Punjene paprike, platiš 3, dobiješ 2', 'Pola litre isto kao litra!', 'Smanjili smo porcije, ali smo zato poskupili', 'Jedan konobar, kuhara nema... Možemo vam naplatiti jedino što sami skuhate'. Duhoviti pelješki ugostitelj sprdao se i na račun kvalitete u svom restoranu: 'Ako ste nezadovoljni, dođite nam opet da potvrdite da ste bili u pravu' i slično. Ovog ljeta, pak, tabla ispred restorana, aludirajući na Inu i mađarsko vlasništvo, neko je vrijeme obavještavala i da su u toku 'Dani mađarske kužine', ali i da bi vlasnik manjak konobarskog kadra rado pojačao s nekim političarima iz okruženja.

Foto: Privatni arhiv

Trenutno mu, doduše, dodatne radne snage ne treba iako Tuna bar radi. Turisti su se zadnjih tjedana ipak prorijedili pa nekih dana vlasnik bude i jedini gost koji jede u Tuna baru.

- Tu kuham i tu se hranim. Pelješac je bio malo van ruke, ali turista je ipak svake godine sve više. Sada ga neki otkrivaju i zahvaljujući Pelješkom mostu - veli Begović, čija pravosudna sudbina sada ovisi o tome koliko će smisla za humor imati sudac u čije će ruke dopasti njegov slučaj.