Gost restorana na dalmatinskom otoku: Konobarica je iz slavine ulijevala vodu u boce

Jedan gost restorana na Lastovu tvrdi kako osoblje restorana gostima podvaljuje vodu iz slavine kao onu iz boce.

- Bio sam s jednom grupom u konobi koju često posjećujem tijekom ljeta i sezone. U jednom trenutku morao sam do WC-a, da bih, prolazeći pokraj šanka, vidio konobaricu kako u boce Jane od jedne litre ulijeva vodu iz slavine. Bilo je uredno posloženo nekih sedam-osam boca - priča gost restorana za Slobodnu Dalmaciju.

- Kada je zaposlenica restorana vidjela da je gledam i da sam malo šokiran, nasmijala se i rekla: 'Rakija, rakija!' Naravno da nije bilo riječi o rakiji, jer ona ne curi iz špine. Valjda me moje oči i zdrava pamet toliko služe. Nakon povratka iz toaleta sve je, kaže, odlučio i fotografirati svojim mobitelom. Ponovno je zatekao uredno posložene boce koje su čekale na punjenje. To je za mene vrhunska sramota. Jednom riječju, prijevara, sitno kokošarenje, otimanje ljudima koji su tu došli na odmor, u goste. Nikad im dosta, iako su zarade na hrani i piću astronomske - priča razoračani gost restorana.

Vlasnik restorana tvrdi kako je istina da ulijevaju vodu u prazne boce, ali ne iz slavine nego iz plastičnih boca jer na Lastovu voda iz slavine nije za piće.

- Konoba je u sklopu naše kuće, imamo šank, i točno je da ulijevamo vodu u te boce, ali ne iz špine, nego iz plastike od 7, 6 litara, Jana, Cetina, ali za nas. Nas je svaki dan za ručkom 10 do 12, što članova obitelji, što osoblja, a voda na Lastovu nije za piće jer je puna je klora i kamenca. Ako je netko vidio da prodajemo tu vodu, onda je to druga priča. To je isključivo za nas, a mi odmah do šanka imamo naš hladnjak, gdje hladimo tu vodu i mi to pijemo. Nema šanse da varamo svoje goste. Kažem, da je netko vidio da je dobio otvorenu bocu, to bi bila druga priča. Obiteljska je kuća, mi preko dana nalijemo te boce koje su već istrošene, iz boca od sedam litara i to držimo za nas - rekao je vlasnik.