Majka uhvatila sina u seksualnom odnosu, a onda je uslijedio još veći šok!

Američka školska pedagoginja (33) predala se policiji zbog seksualnih odnosa s učenikom nakon što ih je u krevetu gole zatekla mladićeva majka.

Policija u Bedfordu u Teksasu u svibnju je obaviještena o potencijalno neprikladnom odnosu Shannon Hathaway i učenika. Policijska istraga otkrila je da je učenik navodno bio u tjelesnom odnosu s pedagoginjom kada je imao 17 godina. Prema dokumentima, par se seksao desetak puta, od čega osam puta u učenikovom domu, a dva ili tri puta u domu pedagoginje, prenosi CBS DFW.

"Hathaway je bila zaljubljena u učenika i htjela je ostaviti svog supruga zbog njega", stoji u dokumentima.

