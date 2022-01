Peđa Grbin: Samo jedna mjera će dati rezultate, a to je voditi državu na ispravan način

Podno Kamenog križa, na ušću Vuke u Dunav, povodom 30. obljetnice međunarodnog priznanja Hrvatske i 24 godine od završetka mirne reintegracije danas je vijenac položio i predsjednik SDP-a Peđa Grbin sa suradnicima.

- Ovo je prilika da odamo priznanje zaslužnima za to ali i da se podvuče crta te sagleda gdje smo danas i podnesu računi o onome što je bilo dobro, ali i loše. Pokazalo se da je borba koju je Hrvatska vodila bila ispravna borba, ali isto tako bila je to borba koju su drugi prepoznali. Zbog te borbe nema boljeg mjesta od Vukovara da se toga prisjetimo – rekao je Grbin.

I on je u svojoj izjavi medijima ukazao na prve rezultate popisa stanovništva rekavši kako su oni katastrofalni te da pokazuju kako Hrvatska nije uspjela osigurati da se svi građani u zemlji osjećaju dobro i da svi žive na način koji ih ne bi tjerao od kuća te da svi mogu dostojanstveno živjeti od svojega rada.

Foto: Branimir Bradarić

- Upravo iz Vukovarsko - srijemske županije treba poručiti kako je posebna demografska politika i posebne demografske mjere, poput obećanja 200.000 kuna za povratnike - glupost. Postoji samo jedna ispravna demografska mjera, a to je voditi državu na ispravan način, osigurati ljudima posao i krov nad glavom, vrtiće za djecu, kvalitetno obrazovanje i, iznad svega, uređenu državu i društvo bez korupcije radi koje ljudi bježe iz Hrvatske. Ako Vlada Andreja Plenkovića nije sposobna osigurati sve to, neka se makne i prepusti to onima koji će moći – rekao je Grbin.

Dodao je i kako građani Hrvatske žele normalno živjeti od svoga rada, a ne da za neke stvari, koje bi im država morala osigurati, da povlače nekoga za rukav, traže vezu ili popunjavaju plave koverte. Govoreći o problemima Hrvatske danas kazao je kako je potrebno donijeti stambenu politiku na razini države kao i politiku borbe protiv korupcije. Podsjetio je i na Projekt Slavonija rekavši kako su rezultati popisa pokazali o kakvom se projektu radi te da upravo pet slavonskih županija bilježi najgore rezultate. Istakao je i kako će nakon ovoga popisa biti potrebno mijenjati ne samom popis birača, kojih je sada gotovo više nego stanovnika, nego i izborne jedinice za Hrvatski sabor.