Kim Jong Un traži eksponencijalno širenje sjevernokorejskog nuklearnog arsenala

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un pozvao je na "eksponencijalno" širenje atomskog arsenala zemlje tijekom posjeta novoj tvornici za proizvodnju nuklearnog materijala, izvijestila je u četvrtak državna medijska agencija KCNA. Kim je rekao da je proizvodni kapacitet za nuklearni materijal za oružje dosegao više nego dvostruko veću razinu od prethodne u posljednjih pet godina te je naložio dužnosnicima da dodatno povećaju proizvodnju kako bi se ostvarili dugoročni strateški ciljevi.

Tijekom posjeta, informiran je o novim proizvodnim procesima koji uključuju napredniju tehnologiju te su pregledani trenutni ciljevi proizvodnje i budući planovi, izvijestila je KCNA. Fotografije koje su objavili državni mediji prikazuju Kima kako hoda između redova opreme u obliku cilindra unutar objekta, što bi, prema riječima nekih analitičara, moglo ukazivati ​​na to da se lokacija nalazi u glavnom nuklearnom kompleksu zemlje u Yongbyonu.

Kim je rekao da je proširenje bilo nužno s obzirom na ono što je nazvao pogoršanjem sigurnosnih prijetnji i dugoročnim sukobom s "najžešćim neprijateljima" te je potvrdio politiku zemlje o povećanju nuklearnog odvraćanja. KCNA je izvijestila da je istog dana održan ključni konzultativni sastanak o jačanju nuklearnih snaga, na kojem je Kim iznio smjernice za ubrzanje i kvalitativnog i kvantitativnog širenja sjevernokorejskog nuklearnog arsenala. Zemlja je utvrdila redoslijed i zaštitne mjere za provedbu "ambicioznog budućeg plana osmišljenog za jačanje nuklearnih snaga naše države eksponencijalnom brzinom", citirala je KCNA Kima.

Ovo je "povijesni događaj koji je postavio epohalnu prekretnicu u brzom unapređenju naših nuklearnih sposobnosti", dodao je. Nuklearni objekt koji je Sjeverna Koreja otkrila u bio je objekt za obogaćivanje uranija, rekao je dužnosnik južnokorejskog Združenog stožera na brifingu u Seulu. Analitičari su rekli da je Kimov posjet, čini se, imao za cilj jačanje pregovaračke pozicije Sjeverne Koreje uoči potencijalnog diplomatskog angažmana, a istovremeno opravdavanje ubrzanja izgradnje njezina nuklearnog programa.

S obzirom na to da su iranske zalihe obogaćenog uranija ključna točka u tekućim pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država, Pjongjang, čini se, "namjerno pokazuje" svoje rastuće nuklearne sposobnosti kako bi signalizirao da denuklearizacija nije predmet pregovora s Washingtonom, primjećuje Yang Moo-jin, bivši predsjednik Sveučilišta sjevernokorejskih studija.

Pjongjang se povukao iz Ugovora o neširenju nuklearnog oružja 1993. godine i od tada je proveo šest nuklearnih testova, kao i desetke testova balističkih projektila, od kojih neki, prema riječima stručnjaka, mogu dosegnuti Sjedinjene Države.

Ovaj vojni program podvrgnuo je Sjevernu Koreju teškim sankcijama Sjedinjenih Država. Odupirući se pritisku Sjedinjenih Država i njihovih saveznika, Pjongjang je 2022. godine izjavio da je njegov status nuklearne sile "nepovratan". Zemlja svoj nuklearni arsenal, procijenjen na nekoliko desetaka bojevih glava, smatra životnim osiguranjem od bilo kakvog pokušaja invazije na njezin teritorij ili svrgavanja njezina režima. Sjeverna Koreja je ove godine provela osam raketnih testova, što bi, prema analitičarima, moglo odražavati napore Pjongjanga da iskoristi eroziju međunarodnih normi kako bi učvrstio svoj nuklearni status.