Dan državnosti: Koliko je Hrvata kojima je, kao Milanoviću, 1991. - nejasna godina?!?

Domoljublje je zadnje utočište svih hulja! Barem tako kaže često citirana misao Samuela Johnsona, prvi put zabilježena prije više od četvrt tisućljeća. No, zašto je onda toliko hulja koji ne podnose svoju domovinu i ne želi imati ništa s domoljubljem, pitanje je sad? Johnson tim usklikom uopće nije imao namjeru iskazati gnušanje prema patriotizmu, dapače, sam sebe je nazivao domoljubom. Bio je umnogome engleski nacionalist, domoljub, tvrdi torijevac, dakle, konzervativac, uvjereni kršćanin. Svakako, nije bio demagog. Njegova čuvena rečenica zapravo je torijevski odgovor političkom suparniku - tadašnjoj Patriot Party, bivšim torijevcima, koji su se na koncu, nakon štu su ispunili svoje ciljeve ponovno utopili u torijevce.
KORISNI SAVJETI
Želite smršavjeti, a teško vam ide? Ovo je 6 prirodnih načina koji pomoću kojih ćete smanjiti apetit
PUNOLJETNOST FESTIVALA
FOTO Jakov Kitarović pojavio se na partyju u povodu novog izdanja CMC festivala, evo u čijem je društvu bio
ENVY ROOM
Kako da mu bude jasna ta 1991 , kad nije bio tu i nema pojma kaj se dogadalo, ne zna on kaj je bilo?? moj dojam da je ne voli a tko da voli slucajnu drzavu??? ne moze prezaliti bivsu i sve jasno