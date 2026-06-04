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Ivan Hrstić
Autor
Ivan Hrstić

Dan državnosti: Koliko je Hrvata kojima je, kao Milanoviću, 1991. - nejasna godina?!?

Zagreb: Dan državnosti obilježen pokaznim vježbama Hrvatske vojske i policije te prigodnim letačkim programom
Luka Batelic/PIXSELL
04.06.2026. u 08:04

Ja sam vjerojatno loš domoljub. I loš vjernik. Izdam Isusa i domovinu triput prije no što pijetao zakukurikne. No, ipak sam i domoljub i vjernik. Bar se trudim biti bolji. Dok su neki ponosni što nisu ni jedno ni drugo. Hulja je izvorno onaj koji huli, kleveće, skrnavi, ruga se. Danas očito ima mnogo onih koji su otvoreno ponosni što su takve hulje. Sve domoljubno nabijaju na neku stvar.

Domoljublje je zadnje utočište svih hulja! Barem tako kaže često citirana misao Samuela Johnsona, prvi put zabilježena prije više od četvrt tisućljeća. No, zašto je onda toliko hulja koji ne podnose svoju domovinu i ne želi imati ništa s domoljubljem, pitanje je sad? Johnson tim usklikom uopće nije imao namjeru iskazati gnušanje prema patriotizmu, dapače, sam sebe je nazivao domoljubom. Bio je umnogome engleski nacionalist, domoljub, tvrdi torijevac, dakle, konzervativac, uvjereni kršćanin. Svakako, nije bio demagog. Njegova čuvena rečenica zapravo je torijevski odgovor političkom suparniku - tadašnjoj Patriot Party, bivšim torijevcima, koji su se na koncu, nakon štu su ispunili svoje ciljeve ponovno utopili u torijevce.

Ključne riječi
Zoran Milanović Dan državnosti

Komentara 3

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AC
Ace7777
08:23 04.06.2026.

Kako da mu bude jasna ta 1991 , kad nije bio tu i nema pojma kaj se dogadalo, ne zna on kaj je bilo?? moj dojam da je ne voli a tko da voli slucajnu drzavu??? ne moze prezaliti bivsu i sve jasno

GR
Grundl
08:35 04.06.2026.

Nisu to Hrvati nego jugoslavenčići

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
08:31 04.06.2026.

Teška manipulacija u članku kao i ono da je Milanović izjavio da je Hrvatska slučajna država. Te izjave se jadnici drže i dan danas iako niti to Milanović nije nikada izjavio na način koji ovakvi likovi koji imaju pristup portalima žele prikazati. Fuj!

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