Penava o rezultatima popisa: Vlada RH je najkorumpiranija u Europi

Povodom 30. godina od međunarodnog priznanja RH vijenac je podno spomen obilježja na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata položio i gradonačelnik Vukovara i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.

U izjavi novinarima Penava je rekao kako Vukovar i Memorijalno groblje simboličan način predstavljaju to priznanje te da je samim tim danas u Vukovaru trebalo biti i više uzvanika iz Vlade RH. Istakao je i da nema poginulih branitelja Vukovara i bijelih križeva da je upitno bi li došlo do međunarodnog priznanja Republike Hrvatske kao i bi li uopće postojala hrvatska država. Kazao je kako se poslije svega postavlja i pitanje je li današnja Hrvatska ona za koju su se borili i ginuli hrvatski branitelji i je li današnja Hrvatska ona koju smo sanjali. I on je govorio o prvim rezultatima popisa stanovništva rekavši kako rezultati nisu nikoga trebali iznenaditi te da se već godina govori kako idemo u katastrofu i ponor u kojemu se sada i nalazimo.

- U isto vrijeme kitimo se najkorumpiranijom Vladom u Europi, a to je Vlada Republike Hrvatske. To je dovoljno samo za sebe. Međutim, popis je stvar prošlosti, a ono što nam donosi budućnost biti će suspregnute milijarde koje nećemo moći povući na konto potresa. Nema šanse da do lipnja mamo dinamiku od milijardu potrošnje jer Hrvatska nema tu operativu. Samim tim možemo već sada zamisliti kakvi će biti rezultati popisa za deset godina, rekao je Penava.

Ukazao je i na veliko ugrađivanje države u cijenu energenata radi čega su, kako je rekao, poljoprivrednici čim upale traktore nekonkurentni.

- Kada bi Hrvatska dobila besplatno gorivo njegova cijena bi na benzinskim pumpama iznosila 7 kuna jer toliko država uzima za sebe. Odatle sve kreće. Imamo tu i projekt „Raseljene Slavonije, Baranje i Srijema“ koji se pokazao kao puka demagogija. Sada imamo novu, a zove se „Nacionalni plan oporavka“ što je i dalje jedno veliko ništa – rekao je Penava.

Ukazao je i na slučajeve HNB-a i drugih afera koje su morale, kako je istakao, rezultirati hitnim smjenama i ostavkama, a ne tražiti načina da se odgovornima ne dogodi ništa dok se u isto vrijeme obrtnicima koji ne provedu jedan račun automatski izriču novčane kazne od 10, 20 ili 30 tisuća kuna. Ukazao je i korupciju kao i činjenicu da se u Hrvatskoj mnogo toga rješava preko članske iskaznice neke od stranaka.

- Zar su ljudi u Europi ludi kada i za puno manje stvari podnose ostavke? Da se tako radilo i u Hrvatskoj vjerujem da bi situacija bila drugačija ali to se od ove Vlade ne može očekivati – zaključio je Penava.