Partnerici prijetio objavom intimnih fotografija pa je pretukao i dva puta silovao. Dobio sedam godina zatvora

Muškarac (36) na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno je osuđen na jedinstvenu kaznu od sedam godina zatvora zbog obiteljskog nasilja i silovanja bivše partnerice. Izrečena mu je i sigurnosna mjera obaveznog psihosocijalnog tretmana koja može trajati do dvije godine i može se provoditi u zatvorskim uvjetima te zaštitni nadzor koji može trajati do tri godine i provodi se po odsluženju kazne. Osim toga, mora platiti i 2251 eura sudskih troškova.

Prema optužnici, teretio se da je krajem srpnja 2024. svoju bivšu partnericu u njezinom stanu dva puta prisilio na neželjeni spolni odnos. Prijetio joj je da će objaviti njezine intimne fotografije, pa ga je ona pozvala u svoj stan, kako bi ga pokušala od toga odgovoriti. No posvađali su se, a 36-godišnjak je fizički nasrnuo na žrtvu. On se opirala i pokušala pobjeći, no on je je udario pri čemu je zadobila krvne podljeve i natučenje nosa s krvarenjem. Uspio ju je svladati, nakon čega ju je gurnuo na krevet i silovao. U nekom trenutku uspjela mu je pobjeći u kupaonicu, a zatim u spavaću sobu, gdje ju je ponovo napao i silovao. Nakon što je izašao iz sobe, žena je nogama uprla vrata, kako bi ga spriječila da se vrati.

- Nisam završio s tobom, ubit ću te - zaprijetio joj je prije odlaska. Nadalje, 36-godišnjak se teretio i da je 2023. do srpnja 2024. na području Zagreba i Slavonije gdje su jedno vrijeme živjeli tadašnju partnericu često udarao, vrijeđao, prijetio da će nauditi njoj i sebi, govorio joj da je spremna za ludnicu.... U lipnju 2024. prislonio ju je na ormar i počeo snažno stiskati za vrat dok nije povratila. Prijetio joj je i da će njezine intimne fotografije poslati njenim roditeljima i prijateljima.

Prema nepravomoćnoj presudi, za silovanje je dobio šest godina zatvora, za nasilje u obitelji godinu i pol dana zatvora, pa je na koncu osuđen na jedinstvu kaznu od sedam godina zatvora. Tijekom suđenja 36-godišnjak je nijekao krivnju, no nije osporavao da je došao u stan žrtve. Tvrdio je da je spolni odnos bio sporazuman. Naveo je i da je žrtva ozlijede zadobila kasnije tijekom svađe, no sud njegovoj obrani nije povjerovao. Prema stavu suda, žrtva je o događaju iskazivala dosljedno, a sud je smatrao i da nije životno uvjerljivo da bi do svađe i ozljeda došlo nakon željenih spolnih odnosa. Iskaz žrtve potvrđen je i sudsko-medicinskim vještačenjem, te iskazima svjedoka. Optuženiku je otegotnim cijenjena ranija osuđivanost, brutalnost, upornost i bešćutnost koju je pokazao prema žrtvi, dok mu je olakotnim cijenjena smanjena ubrojivost.

