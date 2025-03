Poznanika (71) namamio u napuštenu kuću, prijetio mu nožem, silovao ga, teško pretukao i okrao

Pokušaj ubojstva, silovanje i teška krađa kaznena su djela za koja se sumnjiči 36-godišnjak protiv kojeg je ŽDO Varaždin pokrenuo istragu. Riječ je o događaju koji je uznemirio javnost i u kojem je žrtva, 71-godišnjak, bila namamljena u napuštenu kuću u Ulici Ivana Gorana Kovačića u Čakovcu. Dogodilo se to 8. ožujka u 8.30 kada je 71-godišnjak šetajući ulicom susreo 36-godišnjaka kojeg poznaje od ranije. Mlađi muškarac nagovorio je starijeg do odu do napuštene i nezaključane kuće koja se nalazila u blizini. Kada su došli do kuće kratko su razgovarali, prije no što je 36-godišnjak fizički nasrnuo na starijeg muškaraca.

Imao je i nož kojim je zaprijetio 71-godišnjaku, nakon čega ga je silovao, a zatim izudarao više puta po glavi i tijelu, ozlijedivši ga opasno po život. Potom je 36-godišnjak uzeo žrtvin novčanik i mobitel, nakon čega se udaljio, no uskoro ga je policija našla i uhitila. Teško ozlijeđeni 71-godišnjak je prevezen u bolnicu. Nakon što je ispitan na policiji i tužiteljstvu, doveden je pred sutkinju istrage Županijskog suda i Varaždinu radi određivanja istražnog zatvora, koji mu je na koncu i određen i to zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.