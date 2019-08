Parkirala se i otišla trčati, kada se vratila zaprepastila je poruka: Ostala sam zgrožena

Tess Scorrar (29) iz Brisbanea u Australiji šokirala se kada je vidjela poruku koju joj je netko ostavio na vjetrobranskom staklu njezinog automobila.

Ona je, naime, išla trčati na plažu Nudgee do koje se odvezla automobilom, a kada se vratila do svoga vozila, imala je što vidjeti.

– Pozdrav! Mislim da si vrlo atraktivna! Ako si zainteresirana, platio bih ti za tvoje gaćice. Nađemo se uz cestu prema gradu. Samo se zaustavi, ja ću te pronaći – stajalo je u poruci.

Tess je uplašila činjenica da ju je netko gledao pa je odlučila upozoriti ostale.

What a disturbing thing to discover 🤮 https://t.co/nKf11y8qx1 — Metro (@MetroUK) August 5, 2019

– Nije me bilo samo 20-30 minuta. Čim sam se vratila do auta primijetila sam komad papirića ispod mog brisača. Mislila sam da je kazna ili da me netko udario pa ostavio poruku. No onda sam pročitala i ostala sam zgrožena. Nisam to ni najmanje očekivala. Otišla sam kući i čitala sam je iznova i iznova... – ispričala je Tess, prenosi Metro.

Slučaj je odlučila prijaviti policiji te upozoriti druge da budu na oprezu.