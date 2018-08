Bolničari izašli na hitnu intervenciju pa ih iznenadila poruka koju su ugledali na vozilu

Zaposlenici Hitne pomoći u Velikoj Britaniji često su na meti kritika građana koji za njih nemaju razumijevanja. Na poruke koje im ostavljaju na vjetrobranskom staklu, a u kojima ih vrijeđaju jer su svojim vozilom blokirali nečiji prolaz, već su naviknuli.

No, nedavno su bolničari Hitne pomoći Flintshire u Walesu ostali ugodno iznenađeni kada su se vraćali s intervencije, a na kolima im je netko ostavio poruku zahvale i pet funti (oko 40 kuna).

Poruku je na Twitteru objavio bolničar Dewi Lloyd, a u njoj je pisalo:

Heart warming note left on one of the Flintshire Ambulances#Welshambulance pic.twitter.com/MDFn7HRqHW