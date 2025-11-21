Panika na burzama: Veliki preokret, burzovni indeksi duboku u minusu

Na samom početku trgovanja u četvrtak na Wall Streetu su burzovni indeksi snažno porasli, zahvaljujući dobrim poslovnim rezultatima Nvidie, no uslijedio je veliki preokret, pa su indeksi trgovanje završili duboko u minusu. Dow Jones skliznuo je 0,84 posto, na 45.752 boda, dok je S&P 500 potonuo 1,56 posto, na 6.538 bodova, a Nasdaq indeks 2,15 posto, na 22.078 bodova. Na samom početku trgovanja S&P 500 indeks porastao je gotovo 2 posto jer su ulagači bili uvjereni da su bolji nego što se očekivalo poslovni rezultati Nvidie odagnali strahovanja od previsokih cijena dionica tehnoloških kompanija. Tehnološki je sektor znatno porastao, a cijena dionice Nvidie skočila čak pet posto.

No, uslijedio je nagli preokret, pa su burzovni indeksi izgubili sve početne dobitke i završili duboko u negativnom području. Pritom je cijena Nvidie završila u minusu više od 3 posto. Oštro su pale i cijene dionica drugih proizvođača čipova, pa je indeks tog sektora završio u minusu gotovo 5 posto.

S&P 500 i Nasdaq indeks zaronili su, pak, na najniže razine u više od dva mjeseca. S druge strane, VIX indeks straha Čikaške burze opcija dosegnuo je najviše razine od travnja, kada je tržište bilo uzdrmano najavom drastičnog povećanja carina na uvoz u SAD.

Tehnološki je sektor dugo vrijeme snažno rastao, zahvaljujući euforiji u vezi razvoja umjetne inteligencije, no posljednjih tjedana ulagače zabrinjavaju visoke cijene tehnoloških dionica i golema ulaganja u tom sektoru, koja se neće sva isplatiti. Loše je na tržište jučer utjecalo i izvješće o zapošljavanju, koje je pokazalo da je u rujnu broj zaposlenih porastao više nego što su analitičari očekivali.

Zbog toga su, pak, splasnula očekivanja da će američka središnja banka u prosincu dodatno smanjiti kamatne stope. Još donedavno procjenjivalo se da postoji oko 90 posto izgleda da će Fed to učiniti, no sada se ti izgledi kreću samo oko 40 posto. Jedina svjetla točka bio je jučer Walmart, koji je objavio bolje nego što se očekivalo poslovne rezultate i povećao procjene poslovanja do kraja godine. Cijena dionice tog najvećeg američkog trgovačkog lanca skočila je više od 6 posto, pa je indeks trgovačkog sektora porastao više od 1 posto. Tako je taj sektor jučer bio i jedini dobitnik među 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa.

A na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,21 posto, na 9.527 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,50 posto, na 23.278 bodova, a pariški CAC 0,34 posto, na 7.981 bod.