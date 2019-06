Pali YouTube, Gmail, Search, Analytics i Snapchat: Glavni problem u Cloudu?

Ako ste primijetili probleme na jednom od Googleovih servisa nije problem samo kod vas. Pali su Googleovi servisi YouTube, Gmail, Search, Analytics, Drive, Snapchat i Nest.

Najviše problema imaju korisnici na istočnoj obali SAD-a, ali servisi ne rade ni pojedini korisnicima iz Europe. Trenutno se nije moguće upisati ni na Snapchat niti Discord, a problemi s YouTubeom počeli su još u siječnju.

Google je šturo potvrdio da postoje određeni problemi sa serverima, a čini se da je glavni problem u Cloudu.

Problemi su počeli oko 15:25 ET, a povezani su s "većom mrežnom problematikom".

Looks like Google and YouTube are down for a huge part of the US and now parts of Europe. Apparently there is a problem with their main servers. Also expect outages with Snapchat and instagram. pic.twitter.com/ndNaAJgSIR