Palestinci u razrušenoj Gazi traže priliku za novi život

U prizoru koji su mnogi Palestinci opisali kao podsjetnik na Nakbu (katastrofa), ulica Haroun al-Rashid u Pojasu Gaze pretvorila se u rijeku ljudi koji su se vraćali svojim domovima nakon mjeseci izbjeglištva. Gusta kolona raseljenih kretala se ovom cestom, koja povezuje južni i sjeverni dio Pojasa, ali i susjednom ulicom Salah al-Din. Deseci tisuća ljudi nastavili su se vraćati u područja iz kojih se izraelska vojska povukla, nakon što je u petak popodne stupio na snagu sporazum o prekidu vatre i djelomičnom povlačenju izraelskih snaga do takozvane "Žute linije".

Uklanjanje ruševina

Tisuće obitelji, koje su mjesecima živjele u improviziranim skloništima u središnjem i južnom dijelu Pojasa Gaze, sada pješice, s tovarima na leđima i djecom u naručju, pokušavaju pronaći svoje domove u ruševinama grada Gaze i sjevernih pokrajina. Povratak je dopušten i u središte Khan Yunisa, nakon što su izraelske postrojbe napustile grad. Gradonačelnik Khan Yunisa izjavio je da je 85% pokrajine potpuno uništeno, a s ulica je potrebno ukloniti više od 400.000 tona ruševina. Uništeno je i 300 kilometara vodovodne mreže te 75% kanalizacijskog sustava.

U gradu Gazi lokalne vlasti počele su raščišćavati ceste; buldožeri danonoćno uklanjaju ruševine kako bi omogućili prolaz i opskrbu. Putovanje iz južnih prema sjevernim područjima Gaze traje satima, a mnogi koriste zaprežna kola, bicikle i motocikle jer goriva gotovo da više nema. Povratnici u razrušene četvrti često su prisiljeni postavljati šatore u ruševinama svojih nekadašnjih domova. Slike povratka u Gazu odražavaju duboku ljudsku tragediju, povorke izmučenih, iscrpljenih ljudi koji nose uspomene i ostatke života koji im je rat uništio.

Mnogi Palestinci u svojim razorenim domovima danas traže priliku za život. No, iza svake riječi o obnovi tinja sumnja: koliko će dugo mir trajati i hoće li ikada postati stvaran? Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u Bijeloj kući da vjeruje kako će se primirje održati jer su, kako je rekao, "svi umorni od borbi". Pohvalio je Hamas kao "vrlo jake, pametne i sposobne pregovarače" te dodao da je osobno razgovarao s njihovim vodstvom kako bi ih uvjerio da Izrael neće nastaviti bombardiranja nakon razmjene zatvorenika. Trump je naglasio da Hamas ima mogućnosti "postati uspješan ako iskoristi priliku za mir" te da su obje strane svjesne razmjera moguće odmazde. Prema njegovim riječima, rekonstrukcija Gaze trebala bi se odvijati "uz pomoć bogatih zemalja regije", no nije naveo koje bi to zemlje bile.

Dogovor o prekidu vatre i razmjeni zatvorenika rezultat je četiri dana neizravnih pregovora u Sharm el-Sheikhu, uz posredovanje Egipta, Turske, Katara i Sjedinjenih Država. Trumpov plan temelji se na 20 točaka koje uključuju fazno povlačenje izraelske vojske, oslobađanje zatvorenika, ulazak humanitarne pomoći i postupno razoružanje Hamasa. Istodobno, Hamas, Islamski džihad i Narodna fronta za oslobođenje Palestine odbacili su svaku mogućnost "stranog tutorstva" nad Gazom, naglašavajući da o upravljanju moraju odlučivati isključivo palestinske frakcije.

Pripreme za povratak talaca

U zajedničkoj izjavi naveli su da će prihvatiti međunarodnu pomoć samo ako je usmjerena na obnovu i osiguravanje dostojanstvenog života naroda, uz očuvanje palestinskih prava. U okviru dogovora o razmjeni zatvorenika, izraelska zatvorska služba počela je u subotu prebacivati palestinske zatvorenike u zatvore Ketziot i Ofer kao pripremu za njihovo oslobađanje. U međuvremenu, Hamas se priprema za povratak 48 izraelskih talaca, među kojima je 20 za koje se vjeruje da su još živi.