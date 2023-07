Paklene vrućine u cijeloj zemlji, a bit će još gore: Upaljen i crveni Meteoalarm

Prema prognozi DHMZ-a danas će biti sunčano, mjestimice i sasvim vedro te danju vruće. Vjetar u unutrašnjosti slab, na Jadranu u noći i ujutro burin, zatim umjeren jugozapadnjak, na otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu od 22 do 25 °C, a najviša dnevna većinom između 30 i 35 °C. U utorak će biti pretežno sunčano, štoviše u mnogim krajevima i sasvim vedro. Danju vruće i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab, duž obale mjestimice umjeren jugozapadnjak, krajem dana i jugoistočnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 26 °C. Najviša dnevna uglavnom od 31 do 36 °C.

Izdana su upozorenja za cijelu zemlju. Za srijedu je upaljen i crveni alarm za riječko područje. "Poduzmite, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama", upozorava DHMZ.

U utorak i srijedu pretežno sunčano te još toplije. Potkraj srijede i u noći na četvrtak na zapadu nestabilno uz mogućnost za lokalne pljuskove ponajprije na širem riječkom području i na sjeverozapadu, a uz jače naoblačenje u četvrtak poslijepodne i u noći na petak i drugdje u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. Pritom je moguće i jače nevrijeme. Vrućina će osobito na zapadu malo popustiti. U srijedu će zapuhati jugozapadnjak koji će u četvrtak navečer okrenuti na sjeverozapadnjak. Na Jadranu od srijede jugo koje će također u četvrtak navečer na sjeveru okrenuti na buru, javlja DHMZ.

"Na vrijeme će u ponedjeljak utjecati polje povišenog i izjednačenog tlaka pa će vjetar većinom biti slab. Nastavlja se i dotok vrućeg zraka sa sjevera Afrike osobito prema sredini tjedna kada se očekuje vrhunac toplinskog vala koji može djelovati na ljudsko zdravlje. Zatim osvježenje, ali prema vikendu je izgledno novo zatopljenje. Temperatura će, uz prevladavajuće sunčano vrijeme, u unutrašnjosti biti u porastu do srijede. Zapuhat će umjeren jugozapadni vjetar s kojim će stizati više vlage pa već u noći na četvrtak na zapadu može lokalno biti izraženijih pljuskova, no u četvrtak će nestabilni vremenski uvjeti zahvatiti ostale predjele i vrućina će malo popustiti. Na moru će u početku biti vedro uz slab do umjeren burin noću i rano ujutro, a maestral danju. Zatim će u srijedu zapuhati umjereno jugo koje će u četvrtak donijeti i oblake, osobito nad sjeverni Jadran gdje će mjestimice biti kiše. Lokalno je moguće i nevrijeme", javlja HRT.

