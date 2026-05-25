Šimunić: HOO na kraju neće dostaviti tražene izvode

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić objavio je rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora kojim se prekida postupak povodom prava na pristup informacijama koji je pokrenuo. "Tijelo javne vlasti nastavit će prekinuti postupak po službenoj dužnosti po ispunjenju uvjeta za nastavak postupka", navodi se u dopisu.

Foto: Facebook screenshot

"Pompozno su obećavali istovariti kamione papira, a sad se služe pravnim smicalicama i odgovaraju da od dostave dokumenata izgledno neće biti ništa. Ovo je pljuvanje u lice građana po tko zna koji put. Ako svi gradovi, općine i sve županije i institucije ove države imaju obavezu izbaciti redovno sve troškove van, bez obzira postojali izvidi ili ne, zašto je HOO izuzetak? Ovo je kao da imamo državu u državi, povlaštenu kastu kojoj nakon 35 godina i dalje nitko ništa ne može", prokomentirao je Šimunić.