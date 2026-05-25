Vujčio otkrio najteži trenutak u fotelji HNB-a: 'Pritisak na tečaj bio je takav kakav nikad u životu nisam doživio'

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić uskoro odlazi s čela institucije i preuzima jednu od najviših funkcija u europskoj monetarnoj politici – potpredsjednika Europske središnje banke. U razgovoru za Novu TV osvrnuo se na odlazak iz HNB-a, godine obilježene krizama te izazove koji ga čekaju u Frankfurtu. Vujčić je istaknuo da mu rastanak s Hrvatskom narodnom bankom neće biti jednostavan. U instituciji je, kaže, proveo tri desetljeća, od čega 25 godina na vodećim pozicijama. "Ovo je prekrasna institucija, a još su bolji ljudi u njoj s kojima sam radio sve ove godine. Svakako će mi nedostajati", poručio je Vujčić. "Osjećam ovu kuću kao svoj dom i ljude koji tamo rade kao svoju obitelj", dodao je.

Osvrćući se na najteže razdoblje svojeg mandata, izdvojio je proljeće 2020. godine i početak pandemije. Tada je, kaže, Hrvatska bila izložena iznimnom pritisku na tečaj, kakav nije doživio u cijeloj karijeri. "Možda najteži trenutak kratkoročno je bio u proljeće 2020. Pritisak na tečaj u tom trenutku bio je takav kakav nikad u životu nisam doživio. Tada je stvarno bilo trenutaka kad sam se jedini put u svojoj karijeri, 30 godina ovdje i 25 godina na rukovodećem mjestu, pitao možemo li ga održati. Da ga nismo uspjeli održati, to bi bilo jako loše. Onda bismo tek otišli u recesiju i došlo bi do problema u financijskom sustavu i tako dalje", odgovorio je Vujčić. Prema njegovim riječima, Hrvatska je tada bila najbliže valutnoj krizi još od stabilizacijskog programa, a dodatnu stabilnost donio je proces približavanja europodručju i ulazak u europski tečajni mehanizam.

Govoreći o inflaciji i čestoj percepciji građana da je euro uzrok poskupljenja, Vujčić je rekao da takav zaključak ne odgovara podacima. "Zemlje koje nisu uvele euro, znači Mađarska, Češka, Poljska, Rumunjska, Bugarska, koje su u EU-u, centralnoistočne europske usporedive zemlje, imale su višu stopu inflacije od Hrvatske. Znači, da je euro, onda bismo mi imali višu stopu od njih, a ne oni višu od nas koji nisu uvodili euro. Znači, nije euro, nego nešto drugo. A to drugo je globalni inflacijski skok koji je pogodio sve i onda je digao stopu inflacije na te razine", kazao je Vujčić.

Vujčić se osvrnuo i na sam proces uvođenja eura u Hrvatskoj, istaknuvši da je, prema njegovoj ocjeni, riječ o tehnički iznimno dobro odrađenom projektu. "Mislim da je taj projekt napravljen izvrsno. Stvarno, ja mislim da bolje ga se tehnički nije moglo napraviti i to je mišljenje i drugih koji su vidjeli kako smo ga napravili. To nam i iskustvo pokazuje, nismo imali baš nikakvih problema. Znamo iskustva drugih zemalja, pričao sam sa svim svojim kolegama koji su prije uvodili euro, tako da ja mogu reći da je ovaj projekt stvarno tehnički odrađen savršeno", zaključio je.